格莱美奖：碧昂丝大迟到但破纪录 Harry Styles夺“年度专辑”

(综合讯)美国黑人天后碧昂丝(Beyonce)在第65届格莱美音乐奖(Grammy Awards)收获第32座格莱美奖,破格莱美奖纪录成为史上获奖最多的音乐人!

本届颁奖礼于新加坡时间2月6日早上8时举行,碧昂丝一共入围九项称霸群雄。她率先以“Cuff It”获颁“最佳R&B歌曲”,不料主持人Trevor Noah宣布,她因为受困交通阻塞未赶到现场。碧昂丝最后夺得包括“最佳传统R&B表演”、“最佳舞曲/电子制作”、“最佳舞曲/电子专辑”四奖,以32座格莱美奖,超越匈牙利指挥家Georg Solti的31座纪录。

Beyonce是史上获得最多格莱美奖的人,她共有32座。(互联网)

彼时已到场的碧昂丝上台领奖时,先闭上眼睛感受这历史性的一刻,接着说:“我尽量不要太激动,我要感谢上帝,感谢我的强尼叔叔,虽然他不在了,但他的精神仍然存在。我要感谢我的父母,我的爸爸、我的妈妈,他们爱我,鼓励我。 我要感谢我的丈夫,我三个漂亮的孩子,他们都在家看直播。 我要感谢LGBTQ的朋友们,上帝祝福你,非常感谢格莱美。”

Harry Styles夺“年度专辑”爆粗口

英国男团One Direction出身的Harry Styles凭借《Harry’s House》专辑击败备受看好的碧昂丝专辑《Renaissance》,荣获颁奖礼最高荣誉的“年度专辑”。

Harry Styles得奖太兴奋爆粗口。(互联网)

身穿低胸连衣裤装的29岁Harry Styles表示难以置信,“Sxxx”一句脏话脱口而出。他开心说:“这是最棒的时刻,也是我这一生最大的快乐。”

BTS三度失奖

BTS第三度入围“最佳流行二人组/团体表演”,单曲“Yet To Come”也入围“最佳音乐录影带奖”,可惜皆铩羽而归。

获得“最佳流行二人组/团体表演”的Sam Smith和Kim Petras。(互联网)

荣获“最佳流行二人组/团体表演”的是演唱“Unholy”的Sam Smith和Kim Petras,后者是德国变性女歌手,她获奖致辞时说:“麦当娜对我的影响很大,最重要的是,要谢谢我的妈妈,小时候家庭环境不是很好,谢谢她让我去做所有想做的事情,谢谢大家对我信念,再一次感谢Sam Smith。”

第65届格莱美音乐奖主要得奖名单:

年度专辑:《Harry’s House/Harry Styles

年度唱片:《About Damn Time》/Lizzo

年度歌曲:《Just Like That》/Bonnie Raitt

最佳新人:Samara Joy

流行表演:Adele/“Easy On Me”

流行二人组/团体表演:“Unholy”/Sam Smith,Kim Petras

流行专辑:《Harry’s House》/Harry Styles

电子/舞曲制作:“Break My Soul”/Beyonce

电子/舞曲专辑:《Renaissance》/Beyonce

摇滚表演:“Broken Horses”/Brandi Carlie

金属乐表演:“Degradation Rules”/Ozzy Osbourne

摇滚歌曲:“Broken Horses”/Brandi Carlie

摇滚专辑:《Patient Number 9》/Ozzy Osbourne

R&B表演:“Hrs & Hrs”/Muni Long

传统R&B表演:“Plastic Off The Sofa”/Beyonce

R&B歌曲:“Cuff It”/Beyonce

R&B专辑:《Black Radio III》/Robert Glasper