格莱美奖：碧昂丝大迟到但破纪录 Harry Styles夺“年度专辑”

（综合讯）美国黑人天后碧昂丝（Beyonce）在第65届格莱美音乐奖（Grammy Awards）收获第32座格莱美奖，破格莱美奖纪录成为史上获奖最多的音乐人！
本届颁奖礼于新加坡时间2月6日早上8时举行，碧昂丝一共入围九项称霸群雄。她率先以“Cuff It”获颁“最佳R&B歌曲”，不料主持人Trevor Noah宣布，她因为受困交通阻塞未赶到现场。碧昂丝最后夺得包括“最佳传统R&B表演”、“最佳舞曲/电子制作”、“最佳舞曲/电子专辑”四奖，以32座格莱美奖，超越匈牙利指挥家Georg Solti的31座纪录。
彼时已到场的碧昂丝上台领奖时，先闭上眼睛感受这历史性的一刻，接着说：“我尽量不要太激动，我要感谢上帝，感谢我的强尼叔叔，虽然他不在了，但他的精神仍然存在。我要感谢我的父母，我的爸爸、我的妈妈，他们爱我，鼓励我。 我要感谢我的丈夫，我三个漂亮的孩子，他们都在家看直播。 我要感谢LGBTQ的朋友们，上帝祝福你，非常感谢格莱美。”
Harry Styles夺“年度专辑”爆粗口
英国男团One Direction出身的Harry Styles凭借《Harry’s House》专辑击败备受看好的碧昂丝专辑《Renaissance》，荣获颁奖礼最高荣誉的“年度专辑”。
身穿低胸连衣裤装的29岁Harry Styles表示难以置信，“Sxxx”一句脏话脱口而出。他开心说：“这是最棒的时刻，也是我这一生最大的快乐。”
BTS三度失奖
BTS第三度入围“最佳流行二人组/团体表演”，单曲“Yet To Come”也入围“最佳音乐录影带奖”，可惜皆铩羽而归。
荣获“最佳流行二人组/团体表演”的是演唱“Unholy”的Sam Smith和Kim Petras，后者是德国变性女歌手，她获奖致辞时说：“麦当娜对我的影响很大，最重要的是，要谢谢我的妈妈，小时候家庭环境不是很好，谢谢她让我去做所有想做的事情，谢谢大家对我信念，再一次感谢Sam Smith。”
第65届格莱美音乐奖主要得奖名单：
年度专辑：《Harry’s House／Harry Styles
年度唱片：《About Damn Time》／Lizzo
年度歌曲：《Just Like That》／Bonnie Raitt
最佳新人：Samara Joy
流行表演：Adele／“Easy On Me”
流行二人组／团体表演：“Unholy”／Sam Smith，Kim Petras
流行专辑：《Harry’s House》／Harry Styles
电子/舞曲制作：“Break My Soul”／Beyonce
电子/舞曲专辑：《Renaissance》／Beyonce
摇滚表演：“Broken Horses”／Brandi Carlie
金属乐表演：“Degradation Rules”／Ozzy Osbourne
摇滚歌曲：“Broken Horses”／Brandi Carlie
摇滚专辑：《Patient Number 9》／Ozzy Osbourne
R&B表演：“Hrs & Hrs”／Muni Long
传统R&B表演：“Plastic Off The Sofa”／Beyonce
R&B歌曲：“Cuff It”／Beyonce
R&B专辑：《Black Radio III》／Robert Glasper