2022年9月曾联系刘文正 欧伟毅不信传言属实

本地媒体人欧伟毅是本地飞鹰唱片老板之一，另一名老板正是刘文正。《联合早报》记者15日看到网上传出刘文正死讯后立刻联系欧伟毅，他请记者把新闻传给他，说会去查证。

欧伟毅之后回电给记者，他说：“我尝试联络刘文正，联络不上，但也不奇怪，因为他的手机是不开的，都转去留言。我没有留言，觉得跟他说这样的事不太吉利。因为没联络上，所以我不知道事情的真假，不过刘文正传出死讯也不是第一次，所以我没有觉得很奇怪。”

欧伟毅不相信刘文正过世，他说比较相信台湾《联合报》的报道，那是刘文正一个极为亲近的好友否认死讯，并转述刘文正已经对屡传他的死讯麻木了。欧伟毅说：“我不知道这个友人是谁，但报道中转述刘文正的话，比较像是刘文正会讲的。”

记者问欧伟毅，最后一次与刘文正联系是什么时候？他说飞鹰唱片公司每一年的审计报告需要刘文正签名，最近一次的报告是2022年9月左右，公司的秘书把报告电邮给刘文正，对方有回复。欧伟毅说：“我没事不会特地找他，就尽量不打扰他。”

对于刘文正死讯成罗生门，欧伟毅说：“我们就静观其变，总会水落石出。”

巫启贤：除非是至亲公布消息

刘文正的爱徒巫启贤透过短信回复《联合早报》：“我至今还不完全相信，如果不是至亲家人公布的消息，我都觉得不是百分之百！”