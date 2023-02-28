逆风支持俄罗斯 好莱坞资深男星获颁俄“国家友谊勋章”

（综合讯）俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）于27日签署法令，授予美国好莱坞武打明星史蒂文席格（Steven Seagal）国家友谊勋章，表彰他促进改善国际关系的贡献。

据美媒报道，Seagal曾公开支持俄国于2014年并吞克里米亚（Crimea），于2016年获得俄罗斯国籍，乌克兰2017年以国安风险为由，5年内禁止他入境。

普京27日签署的法令中称Seagal“为国际文化与人道主义合作发展做出巨大贡献”，使他成为国家友谊勋章最新的受奖者。之前，Seagal于2018年被任命为俄罗斯外交部驻美国与日本的人道主义特使，当时俄国大使馆在脸书页面宣布，Seagal作为“俄美人道主义关系的特别代表”任务，是促进俄美双方在文化、艺术、公众与青年交流等方面的合作。

Seagal过去30年间演出多部好莱坞动作片而闻名，包含1990年的《天龙战警》（Marked for Death）、1992年的《魔鬼战将》（Under Siege）等。在获得公民身分前，他便多年经常访问俄罗斯，据称他是普京的友人，访俄期间还曾经陪同普京参加几场武术活动，2016年11月获得普京亲自给予俄罗斯护照。

Seagal支持俄罗斯并吞克里米亚，也支持俄国入侵乌克兰，并在去年访问被俄军占领的乌克兰东部城镇欧连尼夫卡（Olenivka）。去年7月底，后者附近的监狱爆炸案导致53名乌克兰战俘丧命，但俄乌双方互控是对方所为。