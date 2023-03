34岁关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)凭所联导的《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺第95届奥斯卡最佳导演奖。他也是继李安与赵婷之后,成为第三名勇夺奥斯卡最佳导演的华人。

《天马行空》在奥斯卡之前已获得美国独立电影精神奖、美国导演工会奖最佳剧情片导演奖等等。这次在奥斯卡是大热夺奖。

关家永于美国马萨诸塞州长大,父为香港人,母为台湾人。关家永曾导“哈利波特”Daniel Radcliffe(丹尼尔雷德克里夫)演出的《救你命3000》(Swiss Army Man)等,在《天》之前知名度并不高。

《天马行空》共入围11项奥斯卡奖,收获丰富,关继威与好莱坞老姜Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)分别夺得最佳男配角和最佳女配角奖;最佳电影剪辑;关家永凭与丹尼尔舒奈特也夺最佳原著剧本奖。