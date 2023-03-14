奥斯卡梦， 不再是天马行空？

出生于越南的关继威在领取最佳男配角小金人时说，他从难民营到奧斯卡领奖台，这是美国梦。《天马行空》（Everything Everywhere All at Once）何尝不是？2022年2月初公映时票房惨澹，几个月后转战视频串流平台，竟逐渐累积好评、声量，让片商放手一搏，重金打奥斯卡“选战”，终成继2011年《大艺术家》（The Artist）之后首部包揽至少五座小金人的最佳影片得主（《天》共得7座）。

过去11届，奥斯卡惯性只让最佳影片得主共得三至四奖。主因是2009年起改变最佳影片票选方式，让“选民”（美国影艺学院会员）依喜好给所有入围电影排名；其他奖项则是五个入围选一。所以其他奖项没集中给最佳影片成为常态。可《天》却突破这个“魔咒”？

近20年来选民逐渐年轻化，不再唯好莱坞集体庸俗品味是从，最佳影片不再非史诗巨片或颂扬传统价值观之作不投。且看1985年创立，限独立电影参加的独立精神奖，向来坚持把最佳影片颁给小而美之作──有者处理敏感话题，有者表现手法剑走偏锋，不合奥斯卡选民口味。岂料自2011年起，12届最佳影片得主，有八届与奥斯卡最佳影片重叠（包括《天》）。

肤色、性别、性向等不再是干扰因素

可《天》为何比其他兼得两者的影片扫走更多小金人？注意《天》咸鱼翻身是在上网之后（才赚尽口碑），或许年轻选民是互联网世代，这种多元宇宙题材、MTV式的表现风格，他们非但不陌生，反而受落。《天》在狂躁喧嚣的视觉、难懂的跳跃叙事和难看透的哲学辨证之外，以回归家庭价值观作结，或令那些原会受不了这类作品的老选民有感动到，因而给它的最佳影片排名就算不是第一，可以是第二或第三，连带对《天》的其他入围奖项也持开放态度。

再者，选民历经特朗普当政时的各种沙文主义的震荡，急于证明“我不（再）是那种人”。继上一个10年墨西哥三杰先后拿下影片和导演奖或单拿导演奖，21世纪20年代从韩国片《寄生上流》坐拥最佳影片，赵婷凭《游牧人生》（Nomadland）抱走影片、导演双奖，到充满亚裔元素的《天》――吹起亚裔影人的奥斯卡10年的号角声？既便只是巧合，至少未来选民应更趋向给大家公平的评价，肤色、性别、性向等不再是干扰因素。

“给两位老戏骨补偿机会”的思维

《天》片更成为奥斯卡史上首部扫走三个演技奖的最佳影片——之前有两部影片拿了三个演技奖但未得最佳影片——《欲望街车》（A Streetcar Named Desire，1951年）和《电视台风云》（Network, 1977年）。关继威得最佳男配角没悬念。可是影后奖杨紫琼和Cate Blanchett（姬蒂班查）是五五波，女配角Jamie Lee Curtis（杰米柯蒂斯）本来只被视为黑马，结果双双抡元，显示多数选民有多爱《天》。

很多人认为已两夺奥斯卡的姬蒂是一代影神，纯看她在入围电影《塔尔》（Tar）的神级演出，杨紫琼还差一截。可选民更有包容性，却仍有甩不脱的其他考量――姬蒂还有机会得奖，杨紫琼怕是只此一回；颁个奖给杨紫琼，让自己感觉良好，以后补偿姬蒂？而杰米的主要对手Angela Bassett（安琪拉贝塞特）除了或仍面对选民心理过不去的坎（凭他们小看的漫威电影入围）之外，选民或也有跟对姬蒂一样的考量；而本以为“给两位老戏骨补偿机会”的思维会分散老选民票源，给年轻对手Kerry Condon（凯瑞康顿）渔人之利，但杰米显然靠着《天》的助力克掉对手。

奥斯卡依据数千选民的投票来给奖，始终是把双刃剑，选民更易受作品素质以外的因素所影响，包括片商、入围者的造势策略等。当然，哪怕再包容，它始终以美国视角为核心品味，这一点在短期内不会改变。