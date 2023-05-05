“浪姐4”初舞台成绩揭晓 “蔡少芬谢娜Ella好吵”上热搜

中国人气节目《乘风破浪的姐姐》第4季（现名《乘风2023》，简称“浪姐4”）星期五（5日）开播，Ella（陈嘉桦）以“S.H.E”出道曲《恋人未满》掀起全场回忆杀，拿下384分，成为初舞台总排名第一。

Ella以一袭白色裙装优雅亮相，说带来《恋人未满》是为了重新介绍她自己，也感性提到这首歌带给大家的感动和回忆，并不是她一个人做到的。

贾静雯早前受访时自嘲唱歌像鸭子叫、五音不全，此次克服心魔出征《乘风》，带来《路过人间》，一开口就让Ella惊艳：“好有味道的声音。”

初舞台满分400分，Ella高居第1名，第2、第3名则为韩团f(x)美籍成员Amber（刘逸云）、韩庚老婆卢靖姗。

初舞台总排名成绩。（取自微博）

“蔡少芬谢娜Ella好吵”登热搜



节目中，Ella一看见谢娜立刻惊讶提问：“你不是主持人吗？你是真心要来这边比赛吗？”听见对方回答“对啊”，她追问“你为什么要这样？”谢娜反击：“你为什么要这样？你不是组过组合吗？来组什么组合呀？”

随后蔡少芬加入，看见Ella同样惊呼：“你唱歌跳舞这么厉害！”谢娜笑说：“没有，她也有短板（指人的短处、不擅长的地方），就是她老了！”三方你来我往的互呛笑翻众人，也在互联网上掀起一阵热议。