去年底刚送走儿子 83岁美国“摇滚女王”Tina Turner逝世

有“摇滚女王”美誉的83岁美国传奇女歌手Tina Turner(蒂娜特纳)星期三(5月24日)于瑞士苏黎世家中逝世。

Tina Turner的官方Instagram发布声明:“我们非常悲痛地宣布Tina Turner逝世。凭借她的音乐和对生活的无限热情,她迷倒全世界数百万歌迷,并启发明日之星。今天我们向一位亲爱的朋友告别,她把她最伟大的作品——她的音乐,都留给了我们。我们向她的家人表达同等的悲痛。Tina,我们会非常想念你的。”

据路透社报道,长期受病痛所苦的Tina Turner在瑞士苏黎世州屈斯纳赫特(Küsnacht)的家中安详辞世。

Tina Turner本名为Anna Mae Bullock,与丈夫Ike Turner曾是知名的双人组合,凭歌曲“What’s Love Got To Do With It”走红全球,也曾以“Proud Mary”拿下格莱美奖。然而丈夫深陷毒瘾后,Tina Turner遭到10年的家暴对待,1978年决定离婚。

沉寂数年,她在1983年发表自己的单曲“Let’s Stay Together”获得成功,她隔年发行的个人专辑“Private Dancer”被称为音乐史上最成功的东山再起之作。她曾被《滚石》杂志称作史上最伟大歌手之一,专辑与单曲总销量超过1.8亿张,她所售出的演唱会门票总张数,也是个人歌手之最。她个人曾夺下8座葛莱美奖。

Tina Turner取得个人演艺事业的成功时,也找到恋情的第二春,她与德过音乐执行人贝克(Erwin Bac)从1980年代开始交往,于2013年步入礼堂。婚后两人在瑞士生活,蒂娜透纳也取得瑞士的公民身分。 不过她晚年受病痛所苦,2016年被诊断出有肠癌,并于2017年接受肾脏移植手术,也有中风问题。

Tina Turner的大儿子Craig Turner(终年59岁)在2018年选择自我了断离开人世,小儿子Ronnie则在2022年12月在住家外离世。