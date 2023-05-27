又起争议！李昇基新婚豪宅爆“或惹官非”

（首尔讯）李昇基（Lee Seung-gi）和李多寅（Lee Da-in）4月正式结成夫妻，二人由认爱起就差评不断，甚至有李昇基粉丝发起抗议反对恋情。最近两人位于首尔城北洞的新婚房就遭质疑为非住宅用地，如用途不当有可能惹上官非。

韩国综艺节目“Free Doctor”预告下周将公开玄彬和孙艺珍、李昇基和李多寅，以及T-ara芝妍和黄载均三对明星夫妻的家，其中李昇基和李多寅位于首尔富人区城北洞的新婚房，因总面积达约1万3000英尺而引起关注。预告提到李昇基与李多寅的爱巢，单是停车场已足够停12辆车，外面拥大型花园外，地面三层也装满落地玻璃。

李昇基夫妇的婚宅被节目公开。（视频截图）

其后韩国传媒报道指李昇基于2021年3月，以760万新元购入该建筑，并贷款了560万新元。当时首尔房地产投资过热，政府收紧了住宅相关的贷款政策，由于建筑登记为商业用途，所以李昇基才轻易通过批核。

李昇基婚房的停车场可以停12辆车。（视频截图）

根据房地产法例，李昇基持有的建筑地下一层为文化及聚会设施，地上两层则必须为生活设施，如便利店等之用。由于不能作居住用途，所以引起了质疑，有指违规的话可能最高判处3年有期徒刑或50万新元罚金。

事件快速引起关注，李昇基公司马上发声明否认，解释他和妻子并非住在节目上公开的建筑物，有关其他私隐则不方便透露。公司也对电视台没有事先确认事实表示遗憾，称这令公司陷入难堪的立场，目前已联络电视台并要求进行修改。