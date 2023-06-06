送餐英雄

8频道 晚上9.00

邱天拿了钱去买假药，闯了祸，俊聪帮忙解决。俊聪带思婷去见珠嫲。伟忠因为嘉亮，改做晚班，却意外受伤。Raj接触嘉亮后，觉得有孩子也不错，但小欢却不要孩子。俊聪得知美真和母亲芸芸有开糕点店的想法后，安排芸芸跟珠嫲学些做糕点。嘉亮偷跑出去，伟忠担心嘉亮出事，找俊聪等人帮忙；找到嘉亮后，伟忠失控打了嘉亮……

台湾的精灵II

U频道 晚上9.00

《台湾的精灵》第二系列记录台湾陆域、空域、海域数量最稀少，目击率最低，拍摄难度最高的濒危特有的野生动物。

动画的国度小马利亚处处弥漫着小马的魔法。（取自Netflix网页）

小马宝莉：我的可爱标志：第4章 My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4

Netflix 6日上线

欢迎回到动画的国度小马利亚。这里处处弥漫着小马的魔法。在好伙伴力力、希悦、小艺、琪琪和英奇的带领下，冒险旅程即将展开。

劫命救护 Ambulance

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

由Michael Bay（迈克尔贝）执导。退伍军人威尔（Yahya Abdul-Mateen II饰）为筹措妻子的医疗费，跟继兄丹尼（Jake Gyllenhaal饰）一起抢银行。两人逃走时劫持救护车，车上有受伤警员及救护员，他们一路狂飙，与警察展开飞车追逐。