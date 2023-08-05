追算李玟千万房产清单 网看豪宅：什么都大！

48岁李玟离世，她屹立华语乐坛30年不倒，也留下了丰厚身家。关于李玟的身家有多少，有媒体报道至少1亿7000万新元，这并没有可靠的信息证明，但一般相信身家一定过亿，因为仅仅是她在香港的房产总值就超过4000万新元。这些房产在她离世之后，都将自动转到她的母亲以及两个姐姐名下。

李玟多年来一直都以香港为家，虽然她早就移民了美国，但是自从回香港发展之后，就再也没有离开过香港，毕竟母亲以及两个姐姐都在香港工作、生活。她在香港生活必然就会有房产，据说她大部分的物业都位于港岛传统地段，分布在山顶、中半山、西半山这些地区，都是富人区，自然房价都不菲。据港媒披露，她在香港的所有房产都是与家人一起持有，并且是以长命契约的形式持有，也就是说无须立遗嘱，说明她对至亲非常重视。

李玟（左一）与母亲、姐姐们感情深厚。（互联网）

长命契的特点是所有共有人均有权优先继承另一方的权益（Right of Survivorship），当其中一个联权共有人去世，其物业内的权益，会自动由在世的共有人承受，直至剩下最後一人为止，它也凌驾于配偶的继承权。

根据香港地产资料显示，李玟在香港持有的四个物业都是与家人共同持有的。这四个物业中，最贵的是位于山顶白加道41号柏架别墅的一个单位，这个单位应该是目前李玟家人自住用的，2007年她以516万新元的价格买入，目前市值1032万新元。

李玟在客厅和天台跳舞。（视频截图）

李玟是遗腹女，所以对母亲十分孝顺，此外，她对两个姐姐也十分好。她在2010年以240万新元购入的西半山单位，除了写母亲的名字，还写了两个姐姐的名字，如今这套房产升值到516万新元。综上所述，李玟以私人名义持有的四套房产总值为2580万新元。据知，她持有的这些房产都没有贷款，也就是说要不已经供完，要不就是一次性付清房款，可见她财力雄厚。

李玟曾曝光豪宅里的大型厨房。（视频截图）

除了以私人名义持有房产，李玟还以公司名义在香港持有豪宅、商厦，这些应该都是用来投资的。在商厦方面，李玟与母亲以合股公司的名义持有上环的两个商厦单位，这两个单位在2011年买入，买入价为189万新元，如今市值206万新元。

对于这些报道，李玟二姐李思林只回应过：“大家不要对妹妹作任何揣测，不要相信所有网上公布”。

李玟在花园种植各种蔬果。（取自艺人instagram）

李玟生前曾曝光所居住的海景复式豪宅，不单拥有宽广客厅和饭厅，就连厨房也比普通人所居住的整个单位还要大，被媒体形容“奢华至极”，网民也说里面的设施什么都大。

豪宅有望海的天台供，李玟会在那里做日光浴。她也会在私人花园种植蔬菜水果，如葱、番茄、芒果、香蕉、茄子、香菜、薄荷、百里香、迷迭香草、牛油果、罗勒、芥蓝等等！她说：“吃自己种的菜觉得特别健康！开心！”