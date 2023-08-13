昨日不可留 今夜悔当初

还在琢磨为啥九把刀编剧、柯震东初执导筒之作《黑的教育》，英文片名不用百分百的直译“Black Education”或“Dark Education”，而是拾人牙慧地挑了“Bad Education”――此片名过去至少用了三次（阿尔摩多华执导的2004年西班牙电影，2012年启播的英国电视剧，和2019年的美国电影，揭露三种不同类型的教育界黑幕）。

但可以理解其中文片名之所以为《黑的教育》，不是《坏的教育》――相对于九把刀的前作《报告老师，怪怪怪怪物！》这出校园恐怖片对教育体制的批判，《黑》却是从三名死党在高中毕业典礼后走出校园的那一夜，犹如被松绑的野马，胡闹搞事，岂料变成误入黑森林的小白兔，接受校园以外“黑”的震撼教育。“黑”，也正好形容电影主创对影像风格的选择――黑色电影（Film noir，特征是风格晦暗，刻画善恶不分的底层社会，悲观且愤世嫉俗）。整出电影就发生在一夜间（虽然当中有三小段“回忆”镜头），暗夜都会中霓虹掩不住的黑。

当然，前面发生在校园里的所谓“回忆镜头”，还是点到学校教育手段的缺失和局限――高压对顽劣子弟的掣肘没有可持续性，一出校园就原形毕露？只是三名主角刚毕业，没来得及经历社会打滚（不论有没有先上大学）的磕磕碰碰而逐渐理解和学会因应明规则之下的暗规则（或是一辈子学不会），一夜间就盲打误撞地完成了告别青春的残酷成人礼。或许他们这才发现，在学校里做“坏”事而被罚留堂、罚劳改，不过小菜一碟；夜深时某个配角对他们的耳提面命，如醍醐灌顶：“没老大又没钱，就不是做坏事，而是做错事。”因为他们正面对“餐馆大菜”――是自己变成（砧）板上肉、盘中餐。