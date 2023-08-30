拍《三面夏娃》 王尤红半夜旧街景“听见”一家人

农历七月，民间“好兄弟”故事不间断。新传媒前金牌监制王尤红和新加坡资深歌手兼音乐导师陈彼得也碰过一些奇异的经验和故事，“恐怖指数”不输惊悚片。但这里并非鼓吹迷信，信不信由你……

王尤红曝过去拍剧时，在废弃医院和加利谷山电视台旧街景遇过不可思议灵异事件；陈彼得看半夜场《见鬼》，回家搭电梯疑似撞到“好兄弟”，他说若碰到不干净的东西，会开口怒骂“对方”。

王尤红

●废弃医院拍摄，厕所无故抽水

新传媒前金牌监制王尤红。（档案照）

王尤红记得1990年代拍某剧需要拍摄一两天医院场景的戏，成功借到位于西部一栋刚废弃的小型医院实景拍摄。医院楼高三层，摄制组在二楼拍摄，医院长廊最远一端是女厕。当导演喊action后，演员台词讲一半就听到远处女厕内有人抽水，因是同步录音，摄制组觉得可能有临时演员在用厕所，于是喊：“你好了出来！我们要拍了！”结果厕所内完全没动静。剧组继续拍，结果又出现同样状况。

王尤红说：“当时我就叫男副导去查看一下，结果他走近敲门后，就愣在那里傻眼。因为里面根本没人。”

马桶发声后，剧组又不断听到三楼传来干扰敲打声，王尤红认为或许是布置组人员在收拾道具，结果前去查看发现楼梯间早被木板封死，三楼根本无法进入！

王尤红说，她后来尝试安抚剧组不安情绪，说应该是马桶年久失修坏了才会自动抽水。

●半夜勘查旧街景，“棺材铺”出现热闹一家子

王尤红1991年时担任新视电视剧《三面夏娃》编导，她记得其中一幕是林梅娇做噩梦，梦中见到郑惠玉变“女鬼”，这场戏就在已拆卸的加利谷山电视台旧街景拍摄。

王尤红说：“那场戏梅娇一身斗篷披风阴风阵阵，惠玉也是古装扮相，需要打一些制造特殊效果的灯光。这是在时装剧中刻意加插的一场梦境夜戏，必须在晚上拍摄。在演员补妆开工前，我就一个人先到旧街景勘查一下。走到街景‘棺材铺’时，我听到‘一家人’在里头生活的喧嚣声，就是拉桌椅、摆碗筷那种开饭的日常声响。结果，我一走出棺材铺，声音立刻没了。后来那场戏虽然拍得很顺利，但摄影助理却一直感觉很不舒服，因此大家快快拍完就收工！”

《三面夏娃》在旧街景拍摄的“梦境”场面。（视频截图）

郑惠玉在《三面夏娃》某场景中以诡异古装亮相。（视频截图）

●收音师录到听不懂的语言，人声如影随形

另一件灵异怪事也发生在旧街景，王尤红说当时拍某年代剧，因是夜戏临演也只有几个人。收音师在拍摄过程中却一直喊卡，说一直录到有人在boom麦克风旁边说话。王尤红问在场临演是谁讲话但没人作声，情况一直持续，干扰拍摄进度。

王尤红说：“后来我注意到，录音师脸色变得铁青。我问他那把声音是男是女？他说是听不懂的语言，还说这把声音如影随形，一直在麦克风旁，比主角的声音还大声清楚。录音师的声音和手开始发抖，我们当下决定休息放饭！”

●旧翡珑山火化场拍戏摄影机失灵，换角度立刻ok

王尤红回忆另一场在旧翡珑山火化场演员在祭拜亲人的镜头，她在公司接到导演求救电话，说摄影机失灵无法启动。剧组赶紧派人返回公司换新的摄影机，但情况没改善，两架摄影机齐齐当机。

“我电话中跟摄影师说，试试把摄影机的角度和方位调一调，距离那些牌位多移开一尺。摄影师照做之后，惊讶地跟我说‘监制！可以了！’。”

陈彼得如果碰到不干净的东西，会开口怒骂“对方”。（受访者提供）

陈彼得

●看半夜场《见鬼》后回家，进电梯遇奇事

陈彼得记得多年前农历七月期间，李心洁的卖座电影《见鬼》正巧上映。于是他和朋友相约看半夜场，看完回家已经是凌晨2、3点。当时他住的组屋有左、右两架电梯。他走进左边电梯，因刚看完恐怖片，想起李心洁在电梯遇老人鬼的画面，于是他就往电梯里头靠，按了所住的第5楼层后，双手伸直确保没有“东西”可以占据同一空间。

李心洁在《见鬼》中频频见到“好兄弟”，电梯遇阿伯鬼这幕堪称非常惊悚。（互联网）

陈彼得说：“结果，电梯门怎么都关不上。我跑上前不断按关钮，电梯就是不关。试了几次后，我跑出去，电梯门这才关上，上到了我要去的楼层。我当时不甘愿，就是偏偏要乘坐左边的电梯，于是跑到右边电梯随便按了一个楼层，左边电梯缓缓下来，我跑了进去重复同样动作，这次电梯上去了，但电梯门一开我寒毛直竖。”

●护士好友下属半夜值班遇“鬼妈妈”

陈彼得有一好友在某医院当护士长，一次她属下的年轻护士为一名年轻妈妈接生，当时护士答应接生后会让这位妈妈看看自己的宝宝。结果孩子虽然顺产，但年轻妈妈却因并发症骤逝。该年轻妈妈的母亲非常难过，向病房丢掷一双女儿的鞋子好让女儿能穿着鞋“上路”。之后几天，医院护士先后在不同地点看到那双鞋子，却不知由来。

陈彼得说：“有一晚，一护士在值大夜班，突然抬头见一个女子说想看宝宝，护士帮忙查了一下，发现妈妈名字后面写着deceased （去世），吓得她立刻拨电话给我朋友问怎么办？我朋友叫对方赶紧离开，结果她跑出去的时候，那个女子竟然在后面大喊‘你答应要让我看看我的宝宝的！’。”