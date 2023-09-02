十号风球！蔡卓妍豪宅漏水 陈家乐婚房变蓄水池

劲度达十号风球的超强台风苏拉从台湾袭向香港、澳门、广东与福建，造成狂风暴雨，学校停课，航空大乱。明星也纷纷在社媒公开家里受严重影响的狼狈情况。

蔡卓妍用毛巾挡雨

蔡卓妍晒出一段家里漏水的视频，只见其家中窗户和墙壁不停渗水。她得用毛巾阻止雨水侵入，感觉情况相当严重。她入行超过20年，身家不少，传名下至少有五栋房产，相信所住也是豪宅。没想到强台来袭，她的豪宅也挡不住。

蔡卓妍还问大家是不是跟她的状况一样，网民纷纷留言：“我家全屋都漏水”“人没事就好”。

邓紫棋哀号家无备粮

邓紫棋原定9月2日到台湾参加KKBOX风云榜颁奖礼，因台风作祟取消行程，她1日开直播向歌迷道歉。为了补偿歌迷，她清唱多首代表作，创下开直播以来唱最多首歌的记录。歌迷“因祸得福”，破万人上线聆听，一饱耳福。

邓紫棋还透露自己面临的难题，她原打算飞高雄出席颁奖礼，所以家里没有准备食物，只剩泡面，结果台风杀到，外送停止服务，她只能靠泡面果腹，哀号：“家里没有东西可以吃啊！”

陈家乐与连诗雅整夜作战

陈家乐与连诗雅在4月结婚，两人幸福共筑爱巢，不料从陈家乐上载的视频可以看到，他的家因疯狂渗水竟然惨变室内喷水池。

他手忙脚乱不停抹窗口及门缝的漏水位置，更表明决心：“看来要准备全晚跟它死过！#十号风球#有什么方法解决。”连诗雅则留言附和：“不必睡！”没想到蔡卓妍自顾不暇，还过来留言互动。网民纷纷留言为夫妻俩加油打气。