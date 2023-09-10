塞翁“思”马 福兮祸兮？

“塞翁”，在丹麦电影《正义骑士》（Riders of Justice）里，可以指男主角――派驻阿富汗（“塞外”）的丹麦猛男士兵马克，退伍回国为在地铁爆炸案中惨死的妻子复仇；也可以指爱沙尼亚（也是“塞外”）的大胡子老翁，他计议着为一名少女（可能是其孙女）买她梦想拥有的蓝色脚踏车（铁马）当圣诞礼物。老翁和少女只在开场和结尾现身，但他们这个小确幸的愿望，却意外牵连到千里之外丹麦的“江湖”。

福兮？祸兮？这出暴力惊悚加黑色幽默的影片，貌似可作为好莱坞或香港商业类型片的廉价煽情炒作的题材，却被拍成隐有柯恩兄弟风范的智慧型电影。甚至，这场由各有“专长”的“四人帮”分工合作炮制的暴力复仇、腥风血雨的大行动，竟成为这些各怀心理和记忆烙痕的边缘怪咖（加上不知情的马克初长成的女儿玛蒂）的疗愈之旅。

人物立体 笑料暗讽社会

这种小咖“揪团”锯大树的桥段，落在平庸的影剧作者手里，弄出来的就是一群脸谱化、样板化的各色人等；而如果该影剧走的是喜剧路线，多半也只能硬塞无厘头，抵死对白之类的肤浅笑料。但《正》的人物，个个都非常立体；而其笑料有很多是掉书包的，但又“掉”得合情合理，暗藏社会讽刺，尤其是对专家或专业行当的调侃――片中隐约调侃了数据分析界、心理治疗界，甚至人工智能界。可眼看剧情峰回路转，专家的身份和技能却是真做假时假亦真，成了解决问题的关键。

《正义骑士》猛男士兵马克（右）原先是莽父，不懂得与女儿玛蒂相处。（互联网）

如片中“四人帮”组成并准备“声”张正义大干一场时，被玛蒂发现，心生疑窦。怪咖们反应快，冒充马克的心理治疗团队，掉书包取信于玛蒂。为了圆谎，怪咖之一的雷纳主动给刚刚丧母的她提供心理咨商――原来雷纳自己曾接受25位心理学家共400小时的疗程，“久病成医”（或可谓“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”），应对“专业”，把玛蒂唬得一愣一愣的，还当真开解了她，也间接解开了她和原本只懂暴力，不懂得与女儿相处的“莽父”马克的心结。之后，雷纳的童年创痕（所以长期接受心理治疗），在一个荒诞的情境中揭盅，教观众忍俊不禁却又心生同情。

找到活着的新意义

可从爱沙尼亚的温馨爷孙情如何联结到丹麦的连串荒谬暴力？这一连串蝴蝶效应的关键人物是刚失业的数据分析师奥图，在地铁里偶遇玛蒂和她的母亲（马克之妻），让座给她，下一秒钟却是大爆炸，马克之妻如同代他受死。他自认为受良心遣责（还牵扯到多年前自己的一家人意外惨死而他独活），捕捉现场蛛丝马迹，拼凑出“正义骑士”这个在地黑帮（原来片名“正义骑士”是反讽――反讽了黑帮，也反讽了这自以为是的“四人帮”）谋杀同车的法庭证人的阴谋论，后来才和死党雷纳及埃蒙（电脑怪咖，擅长人脸识别）找上马克，各怀无处宣泄的心理窒碍的这四人于是找到了“活着的新意义”。

原来，有概率学背景且擅长逻辑推理的奥图，坚信世上没有巧合，任何事件都有前因可溯，所以一切皆可预测――这其实有悖于概率学的基本观念，即许多现实中的事件有其随机性，其结果不能完全预测。可二度面临创伤综合征的他，被自己的确认偏误（confirmation bias）的心理操纵，只相信能证明自己的观点的证据，而忽略或扭曲各种反证，包括硬要用人工智能帮他识别“嫌凶”面目的埃蒙，把比对相似度的基准拉低，以便“证据确凿”。所以，是他的性格（或心理）决定了（别人的）命运，岂料也收获了自我救赎。

如果说此片有哪些不合理的情节转折（尤其是片末高潮的“暴力童话化”），或许可把全片视为一出魔幻写实――不是那种神怪、超能力题材的魔幻写实，而是心理分析性的魔幻写实。人心，才是魔幻写实的“始作俑者”吧？

《正义骑士》是举行中的新加坡北海电影节的参展片，于9月15日放映。详情可上网：theprojector.sg/themes/nordic-film-festival