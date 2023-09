威尼斯影展落幕：25岁美国女星演猫王前妻封影后

(综合讯)第80届威尼斯影展9月9日(新加坡时间10日)落幕。曾主演“Pacific Rim Uprising”(环太平洋2:起义时刻)的25岁美国演员Cailee Spaeny(卡莉史派尼),以猫王前妻传记电影“Priscilla”获得影后。52岁的美国演员Peter Sarsgaard(彼得赛斯嘉)凭电影“Memory”抱回影帝荣誉。

希腊导演Yorgos Lanthimos(左)和Emma Stone合作的电影“Poor Things”夺得最高荣誉金狮奖。(互联网)

希腊导演Yorgos Lanthimos(约戈斯兰西莫斯)执导、奥斯卡影后Emma Stone(艾玛史东)主演的电影“Poor Things”(可怜的东西)夺得最高荣誉金狮奖。该片是导演的第三部英语电影,也是他第五次和Emma Stone合作。

“Poor Things”改编自苏格兰作家Alasdair Gray(阿拉斯代尔格雷)的同名小说,描述Emma Stone饰演的女科学怪人以溺水的方式逃离虐待成性的丈夫,之后被另一名古怪的科学家移植胎儿的大脑后复活。

台影帝夺最佳首作奖

33岁台湾男演员李鸿其以首次自编自导自演的新片《爱是一把枪》获得本届威尼斯影展国际影评人周单元的“未来之狮最佳首作奖”。他趁机表白:“感谢我的爱人紫璇,我一开始觉得这部电影不够好,是她鼓励我拿出来。”

李鸿其在威尼斯影展获奖后感谢女友紫璇。(互联网)

李鸿其2015年以《醉.生梦死》荣获金马奖最佳新演员及台北电影节影帝,这次演而优则导出得奖作品《爱是一把枪》。故事呈现年轻世代遇到的困境,剧情描述出狱后的男主角不顾身边人的反对,在海边满足地做着不赚钱的小生意,却又被拉回过去的漩涡。

他的女友是小他三岁的中国女星王紫璇,拍过的影视作品包括《河神》和《侍神令》。她也参加过《乘风破浪的姐姐》第三季。

美国演员Peter Sarsgaard和Cailee Spaeny分别获颁最佳男女演员。(互联网)

得奖名单



金狮奖:“Poor Things”/导演:Yorgos Lanthimos

评审团大奖:“Evil Does Not Exist”/导演:滨口龙介

最佳导演:Matteo Garrone/“ Me Captain”

特别评审团奖:“Green Border”/导演:Agnieszka Holland

最佳剧本:Pablo Larrain、Guillermo Calderón/“El Conde”

最佳女演员:Cailee Spaeny/“Priscilla”

最佳男演员:Peter Sarsgaard/“Memory”

最佳新演员:Seydou Sarr/“ Me Captain”