威尼斯影展落幕：25岁美国女星演猫王前妻封影后

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发布 / 2023年9月10日 6:36 PM
25岁美国演员Cailee Spaeny演出猫王前妻传记电影“Priscilla”在威尼斯影展封后。
25岁美国演员Cailee Spaeny演出猫王前妻传记电影“Priscilla”在威尼斯影展封后。

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（综合讯）第80届威尼斯影展9月9日（新加坡时间10日）落幕。曾主演“Pacific Rim Uprising”（环太平洋2：起义时刻）的25岁美国演员Cailee Spaeny（卡莉史派尼），以猫王前妻传记电影“Priscilla”获得影后。52岁的美国演员Peter Sarsgaard（彼得赛斯嘉）凭电影“Memory”抱回影帝荣誉。

希腊导演Yorgos Lanthimos（左）和Emma Stone合作的电影“Poor Things”夺得最高荣誉金狮奖。（互联网）

希腊导演Yorgos Lanthimos（约戈斯兰西莫斯）执导、奥斯卡影后Emma Stone（艾玛史东）主演的电影“Poor Things”（可怜的东西）夺得最高荣誉金狮奖。该片是导演的第三部英语电影，也是他第五次和Emma Stone合作。

“Poor Things”改编自苏格兰作家Alasdair Gray（阿拉斯代尔格雷）的同名小说，描述Emma Stone饰演的女科学怪人以溺水的方式逃离虐待成性的丈夫，之后被另一名古怪的科学家移植胎儿的大脑后复活。

台影帝夺最佳首作奖

33岁台湾男演员李鸿其以首次自编自导自演的新片《爱是一把枪》获得本届威尼斯影展国际影评人周单元的“未来之狮最佳首作奖”。他趁机表白：“感谢我的爱人紫璇，我一开始觉得这部电影不够好，是她鼓励我拿出来。”

李鸿其在威尼斯影展获奖后感谢女友紫璇。（互联网）

李鸿其2015年以《醉.生梦死》荣获金马奖最佳新演员及台北电影节影帝，这次演而优则导出得奖作品《爱是一把枪》。故事呈现年轻世代遇到的困境，剧情描述出狱后的男主角不顾身边人的反对，在海边满足地做着不赚钱的小生意，却又被拉回过去的漩涡。

他的女友是小他三岁的中国女星王紫璇，拍过的影视作品包括《河神》和《侍神令》。她也参加过《乘风破浪的姐姐》第三季。

美国演员Peter Sarsgaard和Cailee Spaeny分别获颁最佳男女演员。（互联网）

得奖名单

金狮奖：“Poor Things”／导演：Yorgos Lanthimos
评审团大奖：“Evil Does Not Exist”／导演：滨口龙介
最佳导演：Matteo Garrone／“ Me Captain”
特别评审团奖：“Green Border”／导演：Agnieszka Holland
最佳剧本：Pablo Larrain、Guillermo Calderón／“El Conde”
最佳女演员：Cailee Spaeny／“Priscilla”
最佳男演员：Peter Sarsgaard／“Memory”
最佳新演员：Seydou Sarr／“ Me Captain”

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