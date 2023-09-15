F1开跑艺人谈赛车 陈泓宇与赛车“相逢恨晚”

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛将于星期五（9月15日）晚上登场，《新明日报》找来多位艺人谈赛车。

陈泓宇每个星期都会追看F1，他说：“我本身是法拉利的粉丝，已经很多年了，从舒马赫（Michael Schumacher）的年代到现在。很喜欢看他们分秒必争的准备。不过今年因为工作关系，所以不会去现场看。”

陈泓宇也很想当赛车手。他坦言：“但是时间太晚了，当我喜欢赛车时，在赛车界已经算很老了。它是从欧洲国家那里开始，所以父母在孩子很小的时候，大约五六岁时就会带他们去赛车、训练。而且这是一个非常贵的运动项目。”

“如果真的有机会，我有一个愿望就是能有一年完全不用工作，然后就跟完一整年F1的全球赛事，比赛在哪里我就飞到哪里观赛。”

这次比赛陈泓宇依然支持法拉利，“但是今年法拉利的车应该没有那么强，估计会拿到季军；红牛的维斯塔潘（Max Verstappen）应该会是冠军，第二则是阿尔品的皮埃尔嘉斯利（Pierre Gasly）”。

黄振隆把赛车当运动



对车子情有独钟的黄振隆非常喜欢F1，“但是都没有机会去现场看过，所以我会去附近感受一下气氛，还有听听F1车子的声浪”。

这次的比赛，黄振隆支持的赛车手是哈密尔顿（Lewis Hamilton）。

林俊良将参与F1游艇活动



林俊良星期六（16日）将参加一个与F1有关的游艇活动，“往年就有去现场观赛，现场超多人的”。

林俊良说，很幸运没有看过现场撞车，“因为我们在现场是可以近距离观赛的，所以我都会走到很靠近跑道那里，其实蛮危险的，也有一点点怕，不过真的很爽”。

这次的比赛，林俊良看好哈密尔顿会获胜。

张奕恺盼维斯塔潘三连冠



张奕恺说，他以前都会到现场观看，但现在不会了，“因为不能完全看到整个赛道有一点可惜，也会错过一些精彩画面，所以后来都会选择在家或赛后看”。

张奕恺说，他喜欢尝试新鲜和大胆的东西，所以幻想自己可当赛车手。他说：“也试过卡丁车（Go-Kart），觉得自己还挺厉害的。在玩的时候，感觉肾上腺素飙升，很刺激。不过后来我在网上做了一些研究，发现原来当赛车手没有这么简单，也担心很危险就没持续下去。”

今年张奕恺看好维斯塔潘会赢，希望能看到他三连冠！”

赛车手热忱 激励谢俊峰

谢俊峰说，他一直有在看关于F1赛车的节目，也从中对赛车有更深一层的认识。（取自互联网）

谢俊峰说，因为需要工作，所以今年将会错过车赛。他说：“之前有看F1大奖赛，非常喜欢现场的气氛。我是真的很想去现场再感受一年一次的紧张氛围，可惜我人在国外拍摄，所以明年再看看吧！”

谢俊峰说，他一直有关注F1赛车的节目，也从中对赛车有更深一层的认识。他说：“也了解到各个赛车手的经历，他们对于这项运动的坚持和热情都深深地激励着我。他们始终秉持初心而且全身心投入，让我时刻提醒自己也要更投入到自己的事业中。”

谢俊峰一直支持的赛车手是哈密尔顿。