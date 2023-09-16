喜欢高速转弯 林俊杰梦想驰骋摩纳哥赛道

林俊杰不只唱歌在行，冲咖啡和赛车样样行！趁世界一级方程式赛车（F1）新加坡夜间大赛9月17日举行之际，林俊杰结合自己的两项所爱，携手滨海湾金沙在艺术科学博物馆设置快闪（pop-up）咖啡站“Miracle Racing Team”。

他在12日亲自到场宣传这个快闪概念，也接受《联合早报》电邮访问披露自己对赛车的热忱。他说自上世纪1990年代，已故巴西赛车手Ayrton Senna（艾尔顿塞纳）攀上赛车事业巅峰时期已是F1狂热分子。

塞纳是F1史上最伟大的赛车手之一，曾于1988、1990和1991年三度夺得F1世界冠军。他在1994年圣玛力诺大奖赛的一场事故中头部遭传动轴（drive shaft）刺穿身亡，34岁英年早逝。

林俊杰宣布自创咖啡品牌于2023年第四季在艺术科学博物馆开设永久店面。（何家俊摄）

林俊杰曾在上海的F1赛事感受血脉偾张的赛事，新加坡夜间大赛自2008年举行至今，他曾五次观赛。他最难忘本地2017年的大赛，说：“我记得（马赛地车队的英国车手）Lewis Hamilton（哈密尔顿）克服恶劣天气，率先冲过终点。我还为哈密尔顿和Ryan Tedder（OneRepublic主唱）办了一场派对。”

高速转弯最刺激

林俊杰不仅热爱赛车运动，也非常喜欢驾驶的乐趣，2016年特别受训考取职业赛车驾照。他说：“能在专业赛道上驾驶一直是我的梦想。受训过程中最兴奋是感觉到高速转弯（high-G turn），以及将濒临失控边缘的车驶回正轨。一切都在掌控之内，我最终也突破了自己的纪录。”

林俊杰是一级方程式赛车狂热分子。（取自林俊杰IG）

考获职业赛车驾照后，林俊杰曾在台中的丽宝国际赛车场、高雄的大鹏湾国际赛道、珠海国际赛车场和雪邦国际赛道奔驰。“我很享受在丽宝国际赛车场奔驰，这个赛道的转弯与高度充满挑战性。不过，我的梦想是在摩纳哥赛道驰骋。”

咖啡品牌正式入驻艺术科学博物馆

林俊杰2022年曾把自创的咖啡品牌Miracle Coffee带到新加坡，在艺术科学博物馆一楼户外区Rain Oculus设置快闪店。他宣布品牌将正式入驻艺术科学博物馆，永久专店预计2023年第四季开张。

林俊杰示范手冲咖啡。（何家俊摄）

他在12日的活动上，一边分享手冲咖啡1:16的黄金比例，一边示范冲泡咖啡，看来真有两下功夫。

问他是否对于崭新的咖啡店面采取微观层面管理（micro-manage）？他回应：“一般上，我都在各方面亲力亲为，尤其在创意方向和概念方面。 对我来说，建立品牌既是一个说故事的过程，也是一个完善产品的的目标。”就如他为截至9月17日的快闪咖啡站发挥创意，以赛车相关术语DRS（Drag Reduction System，可调式尾翼系统）特制结合咖啡、苏打水和百香果的饮料。