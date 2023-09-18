来新四天吃五餐鸡饭 关继威想颁“影响力奖”给妻子

新加坡上周末“星光闪耀”，除了众星云集的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，星期天（17日）也于新加坡国家美术馆举办了TIME100影响力奖（TIME100 Impact Awards）颁奖礼。得奖的奥斯卡“最佳男配角”美国华裔演员关继威（Ke Huy Quan）、韩国歌手南允道（Eric Nam）和宝莱坞艺人Ayushmann Khurrana亲自出席领奖。

TIME100影响力奖表彰通过自身的持续努力，塑造所在行业乃至整个世界，并对所在领域的未来做出卓越贡献的领导者；今年共有5位获奖者在新加坡领奖。

《联合早报》记者在红地毯抓紧机会访问关继威和南允道，谁在自己心目中最具影响力？南允道深思后回应，会把“影响力奖”颁给父母，“他们从小就教导我，无论什么处境，都应该心怀感恩。这句话深深刻在我和弟弟们的脑海里，让我们遇到困难时能够保持一颗强大的心。”

携爱妻出席颁奖礼的关继威则说，他首先会颁给妻子，再来是母亲和弟弟。“我和妻子在一起20年了，她始终不离不弃支持和相信我。如果没有她，我或许无法演绎我的角色。她不但改变了我，还一直激励我变得更好。”

TIME100影响力五位获奖者：韩国歌手南允道（左起）、宝莱坞演员Ayushmann Khurrana、Green Generation Initiative创始人Elizabeth Wathuti、美国华裔演员关继威和Women for Women International创始人Zainab Salbi。（新加坡经济发展局提供）

关继威：改变不是一朝一夕

继奥斯卡颁奖礼上感动人心的获奖词后，关继威在17日晚上的TIME100颁奖礼的得奖感言也让人动容。他在台上回忆那些到处向导演和制作人毛遂自荐的日子，至今仍无法相信自己能有这番成就，也希望获选“影响力奖”能够启发更多人，他说：“无论你是谁，为什么样的目标奋斗，请记得——改变从不是一朝一夕就会发生的，有时可能需要20年。”

关继威不是第一次来到新加坡，他告诉记者，儿时来过这里。时隔多年，新加坡依旧给他留下很好的印象，他也很喜欢新加坡的美食，尤其是海南鸡饭。他笑说，“待在新加坡的四天里，其中五餐都是鸡饭”。

奥斯卡最佳男配角关继威至今无法相信自己能有这番成就。（取自关继威Instagram）

关继威透露，未来的目标是参与更多好电影。 身为在西方电影圈耕耘的亚裔演员，关继威希望看到亚洲演员能拥有更多机会，突破既定角色，做出更多尝试，并希望以自己的经历激励更多人。

南允道捍卫心理健康

南允道一上台便感叹，“哇，感觉好不真实”！ 他致辞时分享自己捍卫心理健康的煎熬。

2012年出道的南允道为了追梦，放弃了当分析师的稳定工作。他的娱乐生涯有高峰也有低谷，患上焦虑症、恐慌症和抑郁症时想寻求医疗帮助，却被告知会影响娱乐事业，以致他选择忽视心理健康。

南允道分享自己捍卫心理健康的煎熬。（新加坡经济发展局提供）

南允道通过音乐和家人的支持渐渐走出低谷后，与两个弟弟成立DIVE Studios并设立平台 “Mindset”，通过邀请知名艺人、音乐家和运动员等分享经历，借此抚慰受创伤的心灵。他以过来人身份提到，克服心理健康问题急不来，“第一步是以善良、真诚和宽容的态度，接受不完美的自己。”