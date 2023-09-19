P1Harmony首度来新开唱 化身暖男与粉丝近距离互动

韩国男团P1Harmony的官方粉丝名称为“P1ece”，意思是团体是由很多小碎片拼凑成的，而粉丝是让P1Harmony变得完整的最后一块。因此，粉丝对他们来说是不可或缺的存在。他们也在此次来新举办的“P1USTAGE H:P1ONEER”演唱会上证明了这一点。

P1Harmony出道于2020年，是FNC娱乐旗下的男团，由尹起昊（Keeho）、崔太洋（Theo）、崔智雄（Jiung）、黄寅拓（Intak）、白翔太（Soul）、金钟燮（Jongseob）六名成员组成。

P1Harmony首次来新开唱，左起为太洋、钟燮、寅拓、智雄、翔太及起昊。（FNC娱乐提供）

P1Harmony9月17日在新传媒剧院开唱，一共演唱了20首歌曲，其中包括夯曲“JUMP”“Do It Like This”“Doom Du Doom”等，在长达两小时半的演出中持续为粉丝带来高质量的表演。洪亮的歌声与帅气的舞姿让粉丝们热情高涨，尖叫声连绵不断。不仅如此，他们在演唱时还能做到一心二用，以各种不同方式与粉丝互动。比如演唱到一半时示意粉丝们接下一句歌词与舞蹈，特地走向舞台边缘对粉丝比心等等。层出不断的“花式宠粉”行为让粉丝感动满满，也让记者为之动容。

全程用英语与粉丝对话 诚意满满

队长起昊在加拿大长大，说得一口流利的英语，可说是队里的“英语担当”。本以为他会是唯一使用英语与粉丝对话的成员，但出乎意料的是，其他成员这次似乎都提前苦练了英语，全员以流利的英语进行自我介绍，在与粉丝对话时也几乎全程使用英语。除此之外，他们还特地学了“新式英语”（Singlish）。粉丝为他们欢呼时，他们会说“thank you lah”“love you lah”“feel so shiok lah”。他们甚至“严谨”地向粉丝确认自己的“新式口音”够不够标准，还互相比拼谁的口音最道地，逗得粉丝哈哈大笑。

现场也罕见的没有翻译人员，偶尔有成员用韩语说话时，粉丝便会把目光投向起昊，他则会“任劳任怨”地担起翻译的工作。每次被迫临阵“营业”的起昊也有卡壳的时候，在翔太以韩语发表了一连串的感言后，“翻译员”起昊仿佛舌头打结，卡壳了三次才成功将那段话翻译了出来，惹得全场一起爆笑。

粉丝热情惊人 成员“投桃报李”

整个演唱会过程中，粉丝们的热情惊人，尖叫声高频输出，几乎从未停过，记者在演唱会结束后仍觉得耳朵嗡嗡作响。成员们对此又惊又喜，多次向粉丝表示，“你们的热情真的太惊人了，真的非常谢谢你们。”

起昊也坦言，P1Harmony每到新的城市表演都会觉得紧张不安，害怕观众的反响不够热烈，但新加坡粉丝给了他们一剂“强心针”，让他们更有信心与力量去面对接下来的演出。为了向粉丝表示谢意，他们也“投桃报李”，为9月份生日的粉丝庆祝生日。他们让这些粉丝站起来，其余粉丝与成员们则为他们温馨合唱生日歌。起昊还开玩笑问站着的粉丝：“如果我检查你们的身份证，上面的生日都是9月对吧？”

惊喜返场 与粉丝近距离互动

临近演唱会尾声，成员们各自发表了感言。太洋、寅拓、钟燮承诺未来一定会再回到新加坡开唱。起昊则说希望下次来新时，可以在更大的场地举办演唱会，他也向粉丝说：“希望下次还能看到你们所有的人。” 智雄说：“P1Harmony只有在与P1ece一起时才会闪闪发光，在未来的日子里，我们也要一直在一起。” 接着他们与粉丝拍了大合照，便挥手向粉丝说再见。

就在粉丝们准备离开时，成员们突然从观众席的后排出现，与台下粉丝近距离互动。现场尖叫声瞬间飙升到了前所未有的高度，热情的粉丝纷纷向成员挥手、比爱心。成员们也暖心回应，甚至主动与粉丝击掌，十分宠粉。

回到台上的成员们再唱了3首歌曲，在演唱过程中更是不断对粉丝“花式比心”，有举过头顶式比心、手指比心、回应粉丝比出的半心等。成员们也贴心地在舞台边缘不停走动，确保坐在不同位置的粉丝都能看见他们。智雄也向后面的粉丝暖心喊话：“我都看得到你们！” 在演唱会真正结束之前，起昊说：“坐在上排的粉丝们、左边、右边、中间的粉丝们，谢谢你们！” 说罢，成员们向粉丝说再见，但仍留在舞台上，依依不舍地向粉丝挥手，演唱会在温馨的气氛中落幕。

“P1USTAGE H:P1ONEER” 新加坡站是P1Harmony此次巡演的第17场演出。巡演从今年1月在首尔开唱，他们接下来还将到墨尔本、台北、曼谷等地区进行演出，最后一场演出将会于下个月在雅加达落下帷幕。