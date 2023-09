P1Harmony首度来新开唱 化身暖男与粉丝近距离互动

韩国男团P1Harmony的官方粉丝名称为“P1ece”,意思是团体是由很多小碎片拼凑成的,而粉丝是让P1Harmony变得完整的最后一块。因此,粉丝对他们来说是不可或缺的存在。他们也在此次来新举办的“P1USTAGE H:P1ONEER”演唱会上证明了这一点。

P1Harmony出道于2020年,是FNC娱乐旗下的男团,由尹起昊(Keeho)、崔太洋(Theo)、崔智雄(Jiung)、黄寅拓(Intak)、白翔太(Soul)、金钟燮(Jongseob)六名成员组成。

P1Harmony首次来新开唱,左起为太洋、钟燮、寅拓、智雄、翔太及起昊。(FNC娱乐提供)

P1Harmony9月17日在新传媒剧院开唱,一共演唱了20首歌曲,其中包括夯曲“JUMP”“Do It Like This”“Doom Du Doom”等,在长达两小时半的演出中持续为粉丝带来高质量的表演。洪亮的歌声与帅气的舞姿让粉丝们热情高涨,尖叫声连绵不断。不仅如此,他们在演唱时还能做到一心二用,以各种不同方式与粉丝互动。比如演唱到一半时示意粉丝们接下一句歌词与舞蹈,特地走向舞台边缘对粉丝比心等等。层出不断的“花式宠粉”行为让粉丝感动满满,也让记者为之动容。

全程用英语与粉丝对话 诚意满满

队长起昊在加拿大长大,说得一口流利的英语,可说是队里的“英语担当”。本以为他会是唯一使用英语与粉丝对话的成员,但出乎意料的是,其他成员这次似乎都提前苦练了英语,全员以流利的英语进行自我介绍,在与粉丝对话时也几乎全程使用英语。除此之外,他们还特地学了“新式英语”(Singlish)。粉丝为他们欢呼时,他们会说“thank you lah”“love you lah”“feel so shiok lah”。他们甚至“严谨”地向粉丝确认自己的“新式口音”够不够标准,还互相比拼谁的口音最道地,逗得粉丝哈哈大笑。

现场也罕见的没有翻译人员,偶尔有成员用韩语说话时,粉丝便会把目光投向起昊,他则会“任劳任怨”地担起翻译的工作。每次被迫临阵“营业”的起昊也有卡壳的时候,在翔太以韩语发表了一连串的感言后,“翻译员”起昊仿佛舌头打结,卡壳了三次才成功将那段话翻译了出来,惹得全场一起爆笑。

粉丝热情惊人 成员“投桃报李”

整个演唱会过程中,粉丝们的热情惊人,尖叫声高频输出,几乎从未停过,记者在演唱会结束后仍觉得耳朵嗡嗡作响。成员们对此又惊又喜,多次向粉丝表示,“你们的热情真的太惊人了,真的非常谢谢你们。”

起昊也坦言,P1Harmony每到新的城市表演都会觉得紧张不安,害怕观众的反响不够热烈,但新加坡粉丝给了他们一剂“强心针”,让他们更有信心与力量去面对接下来的演出。为了向粉丝表示谢意,他们也“投桃报李”,为9月份生日的粉丝庆祝生日。他们让这些粉丝站起来,其余粉丝与成员们则为他们温馨合唱生日歌。起昊还开玩笑问站着的粉丝:“如果我检查你们的身份证,上面的生日都是9月对吧?”

惊喜返场 与粉丝近距离互动

临近演唱会尾声,成员们各自发表了感言。太洋、寅拓、钟燮承诺未来一定会再回到新加坡开唱。起昊则说希望下次来新时,可以在更大的场地举办演唱会,他也向粉丝说:“希望下次还能看到你们所有的人。” 智雄说:“P1Harmony只有在与P1ece一起时才会闪闪发光,在未来的日子里,我们也要一直在一起。” 接着他们与粉丝拍了大合照,便挥手向粉丝说再见。

就在粉丝们准备离开时,成员们突然从观众席的后排出现,与台下粉丝近距离互动。现场尖叫声瞬间飙升到了前所未有的高度,热情的粉丝纷纷向成员挥手、比爱心。成员们也暖心回应,甚至主动与粉丝击掌,十分宠粉。

回到台上的成员们再唱了3首歌曲,在演唱过程中更是不断对粉丝“花式比心”,有举过头顶式比心、手指比心、回应粉丝比出的半心等。成员们也贴心地在舞台边缘不停走动,确保坐在不同位置的粉丝都能看见他们。智雄也向后面的粉丝暖心喊话:“我都看得到你们!” 在演唱会真正结束之前,起昊说:“坐在上排的粉丝们、左边、右边、中间的粉丝们,谢谢你们!” 说罢,成员们向粉丝说再见,但仍留在舞台上,依依不舍地向粉丝挥手,演唱会在温馨的气氛中落幕。

“P1USTAGE H:P1ONEER” 新加坡站是P1Harmony此次巡演的第17场演出。巡演从今年1月在首尔开唱,他们接下来还将到墨尔本、台北、曼谷等地区进行演出,最后一场演出将会于下个月在雅加达落下帷幕。