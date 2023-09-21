喜见我国总理 SJ崔始源：很荣幸能见到您

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛9月15日至17日举行，吸引各地名人朝圣，韩国男团Super Junior（SJ）的成员崔始源是其一。他在新加坡期间，喜见我国总理李显龙。

他星期四（9月21日）在社交媒体IG分享跟李总理的合照，并以英文留言：“在过去的20年间，李显龙总理将新加坡的文化、外交、国防推向新高度。您的伟业能启发世界各地的人们。很荣幸能遇见您。”

崔始源未注明合照地点，但他的颈上挂着印有F1贵宾区“Paddock Club”的挂绳，故相信合照是在F1举办期间拍摄。

崔始源与总理的合照上载12小时后，吸引10万5000多名网民按赞。有网民在崔始源的IG留言说：“你会因为这则发文，上新加坡的新闻。”另有网民提议说：“始源欧巴，下次可邀请我们的总理观看新加坡SuperShow（SJ演唱会）。”

关继威与总理李显龙（左图）、副总理黄循财（右图）自拍。（取自李显龙IG和黄循财脸书）

除了崔始源，在本届奥斯卡荣获最佳男配角奖的美国华裔演员关继威最近也跟本地政治人物合照。总理李显龙和副总理兼财政部长黄循财18日分别在社媒分享F1新加坡大奖赛的画面，当中可见关继威找两人自拍。

关继威此行也出席了Time100影响力奖（Time100 Impact Awards）颁奖礼并领奖。