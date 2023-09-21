娱乐吃瓜：艺人的备考秘笈 林翠芳让孩子“通畅无阻” 黄炯耀不临时抱佛脚

小六会考（PSLE）即将在9月28日开跑，最后的冲刺期无论孩子或家长必定都会感到紧张，艺人林翠芳、黄嫊方和黄炯耀家中都有即将上考场的公子，他们如何为孩子备战？

林翠芳：让孩子吃好睡饱还要“通畅无阻”



林翠芳的大儿子董祖豪今年参加小六会考，在这最后的冲刺阶段，她将重点放在复习，通过游戏让孩子温故知新。“我希望他日后回想，不会觉得这段日子是痛苦的，而是记得他有家人的陪伴和支持，就连7岁的弟弟祖齐也写卡片为他加油。”

林翠芳开办过华文教育中心，她利用自己过去设计的教材为儿子复习，并将过程拍成视频，通过社交平台分享，获得不错的回响，孩子也乐在其中。她说：“我当初是觉得距离会考日期很近了，这个时候应该让他们放轻松一点。”

她强调不应该在这时候给孩子压力：“我跟孩子说，我不要求他拿最高分，做最聪明的那个，我只要求他是最善良的，做人比较重要。”此外，她认为父母也应该懂得管理自己的情绪，“我们现在能做的就是陪伴，不要过度紧张，现在只剩下一个星期，我们不要求奇迹，只要他尽力，有进步就好。”

在这期间，父母和孩子沟通也应该多留心，“避免说‘你为什么不会’这一类的重话。我会跟孩子说考试只是人生很小的一部分，我们不能用分数来定义他的人生。”

生活起居方面，林翠芳注重吃得好，也要睡得饱。“最后一周我会减少复习时间，他要睡饱饱才能想好好！我也会给他吃一些核桃补补脑，还有一些增强抵抗力的食品。”林翠芳也提到，确保孩子排便通畅很重要，“我儿子曾经试过在考场上肚子痛，结果要强忍着完成试卷，很辛苦！”

林翠芳和老公董欣耀（上排左）育有两个宝贝儿子。（林翠芳提供）

黄嫊方：为孩子设定合理目标



黄嫊方育有3个儿子，19岁的长子蓝恺杰今年（2023年）初入伍，次子恺祈17岁，幼子恺悆12岁。

虽然经历过老大和老二小学、中学和高中会考，孩子的成绩也很优秀，但黄嫊方坦言面对小儿子即将上阵还是有点紧张，“我的紧张来自于担心他临场是否能发挥如常，担心他到时会不会紧张，有没有足够时间作答等。”

黄嫊方会和小儿子讨论并设定目标，“他想升上哥哥的学校，我觉得孩子是需要一些推动力的，所以会以他的能力设立目标，让他努力去达成。”不过她并没有给孩子太多压力，“坦白说，对老大和老二，我们是有要求和期待的，老三的个性比较随性和懒散，而且又是早产儿，我们一直以来对他的期望，就是健康就好。”

和孩子一起准备考试，其实也是考验母子关系的时候，黄嫊方有时也会因为儿子没有照时间表温习而生气，有时则和孩子讨论答案时意见分歧，“如果是和答案有关的，我会让步，毕竟这是他的考试，我只能是辅助的角色。”

谈及陪孩子备考最大的困难，黄嫊方笑说是自己年纪越来越大，体力上比较吃力，“老大老二会考时我会帮他们改习题，还会把他们犯的错误抄出来，让他们复习。轮到老三时他的习题我要两三天才改完。”

至于备考心得，黄嫊方说：“我觉得身心发展很重要，我看过一些孩子因为考试而不开心，希望家长能根据孩子的能力去培养他们，不要给太多的压力。”她也认为每个孩子情况都不同，“我三个都是儿子，很多男生都晚开窍，所以不要去逼迫他们。他们成绩好我自然开心，但我更希望他们能从学习中获得快乐和意义。”

黄嫊方和老公Mike（后排右）对三个儿子的期待各有不同。（黄嫊方提供）

黄炯耀：要求孩子不要临时抱佛脚



黄炯耀的大公子煜杰（14岁）前年在小六会考取得优异成绩，今年轮到二公子煜心上考场。问及有什么备考秘笈，黄炯耀说：“我要求他们不要临时抱佛脚，上课时有什么不明白就马上问，到了考试前就只是复习，如果到这个时候才来搞明白，那要学的东西太多了。”

他认为每个孩子的性格都不同，所以教导方式也就不一样，“我会为孩子拟出温习的时间表，老大会照着做，老二在小四的成绩还不错，但到了小五和小六心就比较野，加上开始玩手机，成绩有些退步了。他之前的预考成绩不如预期，所以我们决定让他去补习班恶补。”

老大会考成绩优异升上名校，老二想以哥哥为目标，黄炯耀虽乐见其成但也不强求，“我不会给他压力，也没为他设立目标，只要他尽力就好。我不想他们有要上战场的感觉，紧张的话反而会影响表现，去享受过程的话，效果可能更好。”

黄炯耀也不会拿孩子和其他人比较，“我只会用别人的良好学习态度来鼓励他，我不想孩子以为父母只看重成绩，我更注重的是他们的价值观和道德观。”

饮食方面，除了鸡精，黄炯耀并不会特别为孩子准备什么，“好的饮食习惯是平时就要培养的，喝鸡精也只是一个仪式感，是父母给他们的一种支持。”