70前新广同仁庆中秋 谢韶光重现演技

约70名前新加坡广播电视台（SBC）旧同事欢聚庆祝中秋节，前艺人谢韶光罕见露面，还重现“视帝级演技”。

前艺人邬伟强在脸书贴出多张SBC台前幕后旧同事，2023年9月23日下午在一家餐馆举行中秋聚餐时拍的照片。除了仍活跃于幕前的黄世南及潘玲玲夫妇、陈秀环、金银姬和王昱清，还有很多曾经是新加坡电视家喻户晓的脸孔，包括谢韶光、李茵珠、陈濛、杨莉冰、杨艳清、汤妙玲、荪保伶、洪国锐、金举拱、梁田、瑭琥、陈致光、曹建平、段伟明、林益盛，以及前主持人朱永钦和黄毓玲。

谢韶光（左）出席与旧同事的中秋聚餐，与邬伟强合影。（取自邬伟强脸书）

从邬伟强贴出的一个视频中，可见朱永钦“重操旧业”，主持聚会中的余兴节目“比手画脚猜剧名”。出题的是五度夺得红星大奖视帝的谢韶光，他先举起右手掌比出五，再指着抬起的右脚，让猜题者很快猜出1987年，由王昱清、已故黄文永、黄佩如和黄世南主演的电视剧《五脚基》。（文末有视频）

邬伟强在贴文中说：“1980年代的加利谷山（电视台），曾经有一群电视台台前幕后的同仁，为新加坡电视观众制作了多部电视连续剧、环境剧和电视电影等，这些家喻户晓的剧集或许还留存在观众脑海里，当年那些演员的身影也还记得吧。”

黄世南、潘玲玲和邬伟强合照。（取自邬伟强脸书）

邬伟强也感性说，不论观众是否记得他们，他们还是把加利谷山立在心里，时不时相约欢聚，“回望曾经美丽的风景”。

出席聚餐的黄世南也留言，感叹岁月不饶人，“朋友们，该聚就聚”。

记得《最后一个大侠》饰演紫罗刹的金举拱（左一）吗？他和谢韶光、梁田和邬伟强的这张合照，引来网民留言问何时能再看到几个老戏骨一起演戏？邬伟强回应“遥遥无期”。（取自邬伟强脸书）