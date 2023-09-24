艺人与DJ花好月圆话中秋

来临的星期五（9月29日）就是中秋节，《新明日报》找来本地艺人和电台96.3好FM、UFM100.3DJ和大家分享他们的难忘中秋，以及今年会如何过节。

徐鸣杰忆挑竿送月饼：

“会送长辈月饼，以表达对他们的尊敬以及重视。最难忘以前在上海住在衖堂，屋前有一条挺窄的街道，如果想要送邻居一些东西，但又不想特地走去他家，就会用竹竿传递，中秋节我们就把月饼装在塑料袋，然后用竹竿送到邻居家的窗口。到了晚上大家就会聚在街道上一起吃西瓜和月饼，而我最喜欢的是拉兔灯。”（拉兔灯是用纸制作的一种兔型花灯，下方装有四个轮子，需绑着一条绳子拉着走。）

张哲通（左）与林茜茜。（档案照片）

张哲通最难忘封路办夜市：

“一般都会和家人聚在家里点灯笼吃月饼，最难忘童年的中秋节。我们家是开零售店，店屋前就是马路。中秋节时，店家会把路封起来，布置一番，会有嘉年华和夜市，现场有很多游戏和表演，包括唱歌、二十四节令鼓、猜灯谜等，真的很怀念。”

陈丽贞忆赏不到月的中秋：

“今年中秋好姐妹的儿子结婚，所以会去参加喜宴和大伙一起过中秋。最难忘的是有一年在朋友家，虽然没有下雨，但是有厚重的云层将月亮遮住。不过大家还是很开心一起吃月饼、提灯笼、猜灯谜，饮酒作乐过了一个赏不到月的中秋节。”

陈楚寰自制灯笼 喜欢蜡烛点亮那一刻：

“当天放工后会享受一下独处时间，吃月饼赏月。我小时候自制灯笼，我特别享受制作的过程，也特别喜欢完成后把蜡烛点亮的那一刻，感觉特别奇妙和美好！”

林茜茜难忘随阿嬷逛月饼市场：

“最难忘和阿嬷在世的时候都会去逛月饼市场，这个习惯让这些节日都会变得特别有意义，因为阿嬷让我们更加有凝聚力，大家会聚在一起。”

丽梅（左起）、丽仪与安娜。（档案照片）

丽梅灯笼烧坏闹情绪：

“没特别庆祝，但会切月饼给爸妈尝尝…难忘小时候，爸妈会带着我和哥哥去公园提灯笼，那时灯笼是纸糊做的、点着蜡烛，一个不小心打歪了就会起火，结果有一次真的发生，我因为灯笼烧了而闹情绪。搞到最后，爸妈得跑去杂货店再买一个新的给我。”

丽仪女儿小时曾被灯笼音响弄哭：

“中秋节当天除了值班也去主持户外活动。中秋节除了吃月饼，就是和家人一起吃饭聊天。最难忘的是女儿小时候中秋提灯笼，曾被灯笼发出的音响弄哭。”

安娜内蒙赏满月 想起苏东坡：

“在空中庆祝。不过，前夕星期四（28日）正好是《娜些歌》，播和月亮有关的歌曲，大家开心一下！中秋节最喜欢灯笼，但是好多年没有提了！难忘的是带团到内蒙，在大草原上看到似乎很‘靠近’的满月，想起苏东坡的‘但愿人长久，千里共婵娟’。”

杰奇（左）与文鸿。（档案照片）

杰奇爱传统纸灯笼 牵心绪唤回忆：

“年纪越大，对中秋节的感觉越淡，对我而言，只是另外一个月圆的日子。但是，有一样东西还是能够牵动我心绪、吸引我眼球的，那就是灯笼，尤其是传统纸灯笼，相信能唤起我的童年美好回忆吧。哈哈。最难忘的应该是80年代跟当时少年儿童广播研究组的组员们到东海岸，我们三、四十人入夜时分要提灯笼沿着海滩散步时，突然刮狂风下雨，一大群人湿漉漉脏兮兮地挤在小小的凉亭避雨，灯笼全都报销了，但没有人在意，继续嬉笑玩闹，笑成一团。”

文鸿中秋前后返乡为双亲庆生：

“在新加坡过。因为中秋节前后分别是我爸妈生日，所以前后都有回老家庆祝。今年我参与电台庆生活动坚持21天挑战，在戒肉。再加上中秋节当天是星期五我有值班。”