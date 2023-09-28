中国各大卫视中秋晚会 明星云集抢眼球

明晚中秋节，中国各大卫视都排出强大阵容，找来中港台巨星助阵，为大家呈现一场温馨的中秋晚会，其中湖南卫视有别于其他卫视台，以现场直播为号召，希望能吸引全球观众的眼球。

湖南卫视的中秋晚会以“追着月光去见你”为主题，邀请了赵雅芝、李宇春、周深、杨幂、苏打绿、张卫健、时代少年团等明星助阵，不过，最受瞩目的是该台采取现场直播方式，比其他平台的预录更具吸引力。

不过，中央电视台的中秋晚会也不逊色，晚会在“万里长江第一城”四川省宜宾市举办。晚会主舞台位于金沙江、岷江、长江三江交汇处旁的长江公园，也是“长江干线航道零公里”处，同时首次实现四个演区拍摄，20多个节目以独唱、对唱、交响乐演奏、舞蹈等形式，呈现中秋团圆思念的情怀，据中国媒体报道，央视的中秋晚会将会更唯美、更深情、更时尚、更浪漫。

另，东方卫视的中秋晚会也不容忽视，演出嘉宾包括张杰、胡夏、周蕙、林峰、阿杜、蔡健雅、阿牛、邓紫棋、黄宗泽、周柏豪、吴卓羲等人，巨星云集。

吴卓羲和林峰将亮相东方卫视。（取自互联网）

中秋晚会哪里看？