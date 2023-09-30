李玟中秋团聚小鬼冯伟衷黄文永 网：思念圆满了

李玟正值英年，却在7月5日去世，让举世粉丝伤心不舍。9月29日中秋夜，粉丝惊讶发现她被画上了天堂，还和之前去世、同样受到无数歌迷喜爱的艺人“团聚”了。

马来西亚人气画家林欣颖以Autumn.ying笔名，在社媒上作画，她最新的作品就是发表于中秋夜的画作，里面集合了李玟以及过去这些年先后去世的著名华人艺人，包括新加坡的冯伟衷、黄文永，马来西亚的艾成，台湾的黄鸿升（小鬼）、刘真、高以翔、邓丽君 、猪哥亮、安钧灿、大炳、贺一航、龙劭华、许玮伦、余苑绮、朱俐静，香港的李香琴、吴孟达，中国大陆的乔任梁等等。画作象征这些受欢迎艺人在寓意团圆的中秋夜，在天堂团聚了。画像栩栩如生，即使不参考社媒上的标注，应该也能辨别画的是谁。

她的配文感性写道：“我的念想我的想念都是你”没有交集的陌生人，算不算存在？不再联络的朋友，又算不算失去？或许啊，每个身体从来都是孤独的，所谓的陪伴，是因为有些人，可以活在我们的心中。”

林欣颖一画成名。（互联网）

的确，这些已故艺人生前或许互不认识，但被画家画成团聚，不仅对应了中秋的团圆氛围，也感动了众多网民，大家纷纷留言：“谢谢有你，让大家都圆满了，团圆的节日，想念着我们想念的人，谢谢你圆满了我们的思念之情。”“天堂越来越多人了。”“在人世间的朋友，能在天堂里相遇，也是一种幸福。”“中秋日看到这个心暖暖的，相信他们现在一定也很快乐。”

林欣颖2019年在社媒上传了一幅猝死的高以翔抱着爱犬出席挚友毛加恩婚礼的绘画，感动了许多网民，获得至少3亿的点击量，一夕爆红。自此，她不时会在特殊的日子，让已故的艺人在画作里“团聚”，成为网民的讨论内容。她的Instagram粉丝已累积达17万人。