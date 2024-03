娱乐吃瓜：买不到泰勒丝演唱会门票？四招助粉丝解“空虚”

美国天后Taylor Swift(泰勒丝)即将在新加坡举办六场“时代巡回演唱会”(The Eras Tour),但不少粉丝却抢不到门票,无法亲睹偶像风采。然而,演唱会的尽头带来的不一定是满足感。千辛万苦抢到票的粉丝,期待几个月的演唱会在短短几个小时内结束后,“空虚感”或许会油然而生,那些没能去看演唱会的粉丝就更空虚了。

霉粉(泰勒丝粉丝昵称)应该如何摆脱空虚感?不少商家早已发现商机,演唱会还没开始就已在新加坡举办了一系列的泰勒丝相关活动,吸引粉丝前去。五花八门的活动想必能一解粉丝“空虚”之苦。

视听盛宴灯光秀

其中,滨海湾金沙举办的四个“时代巡回演唱会”体验活动可说是声势浩大,吸引各地粉丝前去。

记者2月28日走访滨海湾金沙,觉得“时代巡演展览”(The Eras Tour Trail)适合拍照打卡,光影水舞秀(The Eras Tour Light and Water Show)则适合放下手机,在现场用心观看和感受(相机拍出来的远不如现场看到的)。

“1989”主题电视机(上图)与“Reputation”宝座是热门打卡景点。(陈心媛摄)

时代巡演展览展区布置精美,以泰勒丝音乐路上的10个里程碑为主题,其中“Speak Now”主题花园以紫绿色调为主,相当梦幻,被不少粉丝评为“最美展区”。据记者观察,分别以歌曲“1989”和“Reputation”为主题的电视机与宝座也是相当热门的打卡场地。展出日期即日起到3月13日。

光影水舞秀2月28日首秀,现场人山人海。(邝启聪摄)

光影水舞秀中,喷泉水柱的喷射、灯光与烟雾效果和四首经典歌曲的节奏同步,视觉效果让人惊艳。不少公众也跟随音乐高歌摇摆,算是为演唱会提前练习了。公众须预先登记才能进入下层甲板观看,目前名额已满,若没有登记也可在后排观看。展出日期即日起到3月7日。

大型卡拉OK

本地歌手Joie Tan(由上而下)、乐队53A和On the Rox将分别在星耀樟宜机场和老巴刹美食广场带领公众唱响泰勒丝经典歌曲。(取自艺人IG)

不能去演唱会跟着偶像一起唱也没关系,3月1日,新加坡歌手Joie Tan和乐团53A将在星耀樟宜机场(Jewel Changi Airport)带领公众唱响“Love Story” “Blank Space”等经典歌曲,当然也少不了活动名称的灵感来源——“Bejeweled”。

这场免费的活动目前名额已满,网上的黄牛党开始涌现。不同网络平台都可见售票的人,甚至有人要价50新元。

3月8日,由新加坡乐队On the Rox带领的跟唱活动将在老巴刹美食广场举行。活动现场还将售卖泰勒丝周边商品,以及泰勒丝主题的小吃,其中包括以歌曲“Lavender Haze”为灵感的酸奶薰衣草口味雪糕。单张收据消费至少19.89新元(泰勒丝出生年份)的公众将得到免费的友谊手链。

制作交换友谊手链

不少线上线下的店铺开始售卖友谊手链所需的材料,一些店铺也为顾客提供参考样本。(取自Craftbeast Handmade IG)

顾名思义,友谊手链是朋友之间互相赠送的手链,曾在1970年代风靡一时。泰勒丝在2022年推出的歌曲“You’re on Your Own, Kid”中提及此物,再度掀起风潮,粉丝也开始在演唱会互相交换手链。

本地串珠工作室“Craftbeast Handmade”推出泰勒丝主题手链的配套,提供的珠子与装饰都和泰勒丝的歌曲相关,也为顾客提供参考样本。

若想边喝咖啡边做手链,不妨前往“Main Street Commissary”咖啡厅举办的“手链派对”,和霉粉们一起制作并交换手链。咖啡厅设有以歌曲“Anti-Hero”为主题的拍照区,也将售卖泰勒丝主题的食物、饮料与周边商品。

照相亭拍美照

本地两家自动照相亭推出泰勒丝主题的拍摄背景与相框。(取自店家IG)

近年来,新加坡掀起一阵自动照相亭风潮,前阵子以韩国偶像为主题的照相亭也备受欢迎。本地自动照相亭“Dollop Photo Studio”和“Pixie Loft”紧跟潮流,推出泰勒丝主题的拍摄背景与相框。“Pixie Loft”还提供相关道具,如泰勒丝同款墨镜、发箍与帽子等,让粉丝拍出泰勒丝同款照片,将美好回忆定格。

