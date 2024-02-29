娱乐吃瓜：买不到泰勒丝演唱会门票？四招助粉丝解“空虚”

美国天后Taylor Swift（泰勒丝）即将在新加坡举办六场“时代巡回演唱会”（The Eras Tour），但不少粉丝却抢不到门票，无法亲睹偶像风采。然而，演唱会的尽头带来的不一定是满足感。千辛万苦抢到票的粉丝，期待几个月的演唱会在短短几个小时内结束后，“空虚感”或许会油然而生，那些没能去看演唱会的粉丝就更空虚了。
霉粉（泰勒丝粉丝昵称）应该如何摆脱空虚感？不少商家早已发现商机，演唱会还没开始就已在新加坡举办了一系列的泰勒丝相关活动，吸引粉丝前去。五花八门的活动想必能一解粉丝“空虚”之苦。
视听盛宴灯光秀
其中，滨海湾金沙举办的四个“时代巡回演唱会”体验活动可说是声势浩大，吸引各地粉丝前去。
记者2月28日走访滨海湾金沙，觉得“时代巡演展览”（The Eras Tour Trail）适合拍照打卡，光影水舞秀（The Eras Tour Light and Water Show）则适合放下手机，在现场用心观看和感受（相机拍出来的远不如现场看到的）。
时代巡演展览展区布置精美，以泰勒丝音乐路上的10个里程碑为主题，其中“Speak Now”主题花园以紫绿色调为主，相当梦幻，被不少粉丝评为“最美展区”。据记者观察，分别以歌曲“1989”和“Reputation”为主题的电视机与宝座也是相当热门的打卡场地。展出日期即日起到3月13日。
光影水舞秀中，喷泉水柱的喷射、灯光与烟雾效果和四首经典歌曲的节奏同步，视觉效果让人惊艳。不少公众也跟随音乐高歌摇摆，算是为演唱会提前练习了。公众须预先登记才能进入下层甲板观看，目前名额已满，若没有登记也可在后排观看。展出日期即日起到3月7日。
大型卡拉OK
不能去演唱会跟着偶像一起唱也没关系，3月1日，新加坡歌手Joie Tan和乐团53A将在星耀樟宜机场（Jewel Changi Airport）带领公众唱响“Love Story” “Blank Space”等经典歌曲，当然也少不了活动名称的灵感来源——“Bejeweled”。
这场免费的活动目前名额已满，网上的黄牛党开始涌现。不同网络平台都可见售票的人，甚至有人要价50新元。
3月8日，由新加坡乐队On the Rox带领的跟唱活动将在老巴刹美食广场举行。活动现场还将售卖泰勒丝周边商品，以及泰勒丝主题的小吃，其中包括以歌曲“Lavender Haze”为灵感的酸奶薰衣草口味雪糕。单张收据消费至少19.89新元（泰勒丝出生年份）的公众将得到免费的友谊手链。
制作交换友谊手链
顾名思义，友谊手链是朋友之间互相赠送的手链，曾在1970年代风靡一时。泰勒丝在2022年推出的歌曲“You’re on Your Own, Kid”中提及此物，再度掀起风潮，粉丝也开始在演唱会互相交换手链。
本地串珠工作室“Craftbeast Handmade”推出泰勒丝主题手链的配套，提供的珠子与装饰都和泰勒丝的歌曲相关，也为顾客提供参考样本。
若想边喝咖啡边做手链，不妨前往“Main Street Commissary”咖啡厅举办的“手链派对”，和霉粉们一起制作并交换手链。咖啡厅设有以歌曲“Anti-Hero”为主题的拍照区，也将售卖泰勒丝主题的食物、饮料与周边商品。
照相亭拍美照
近年来，新加坡掀起一阵自动照相亭风潮，前阵子以韩国偶像为主题的照相亭也备受欢迎。本地自动照相亭“Dollop Photo Studio”和“Pixie Loft”紧跟潮流，推出泰勒丝主题的拍摄背景与相框。“Pixie Loft”还提供相关道具，如泰勒丝同款墨镜、发箍与帽子等，让粉丝拍出泰勒丝同款照片，将美好回忆定格。
更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。