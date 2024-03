美国乐坛天后Taylor Swift(泰勒丝)“时代巡回演唱会”(The Eras Tours)新加坡站第五场于星期五(3月8日)举行,她先前认爱的NFL(美国美式足球联盟)球星Travis Kelce(特拉维斯凯尔西)被目击现身狮城力挺女友。

据悉,凯尔西在好友Harry Clark(哈利克拉克)、经纪人Andre Eanes(安德烈埃阿尼什)等陪同下8日现身泰勒丝于新加坡的演唱会。凯尔西个子高大又蓄胡,站在人群中十分显眼,他身穿白色T恤、休闲裤到场,很快被在场的观众认出,不过心情漂亮的他似乎毫不介意,果然爱得大方甜蜜!

凯尔西被目击与友人在包厢观赏泰勒丝的演唱会,期间他对着女友的歌曲手足舞蹈,举起双手尽情摇摆。有坐在前一两排的粉丝认出凯尔西,尝试将友谊手链丢给他,凯尔西弯腰尝试接住,接着双手合十以致谢意,十分亲民。

特拉维斯凯尔西(右二、圈图)8日现身泰勒丝于新加坡的演唱会。(取自特拉维斯凯尔西IG、互联网)

在社媒流传的另一段视频中,泰勒丝为歌曲“Karma”的“Karma is the guy on the screen”这一句即兴改词,变成“Karma is the guy on the Chiefs”,此时在台下的凯尔西举手挥动,眼神不离站在台上的泰勒丝。凯尔西是堪萨斯城酋长(Kansas City Chiefs)名将,因此泰勒丝将歌词改为“Chiefs”被视为隔空向男友示爱。这并非泰勒丝首次高调示爱,先前凯尔西现身她在澳大利亚悉尼、阿根廷布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)的巡演场次时,她也将“Karma”的歌词做同样改动。

有网民透露,8日的演唱会在晚上10时半之前结束,泰勒丝收工之后迫不及待走下台飞扑男友怀中,两人不顾旁人目光甜蜜相拥接吻,一路摇摇晃晃下走到后台。目击这个甜蜜时刻的网民直呼“被闪瞎了”、“喜欢霉霉的敢爱敢恨”、“姐夫在,今晚衣服也不换,鞋也不脱”。有网民甚至搞笑问:“明天(9日)会不会更早(结束演唱)?姐夫一来我觉得她更快下班。”

有网民7日晚在演唱会结束之后于一家商场偶遇泰勒丝与男友。(截图自rizellmamaril IG)

有网民透露,泰勒丝和凯尔西事后到商场约会,虽然店铺已经打烊,但显然无阻小俩口谈情;另有网民在IG分享一段7日晚偶遇泰勒丝与男友的视频。9日,有网民分享两人再次现身位于滨海湾金沙的日本餐馆KOMA的视频,只见盘起头发的泰勒丝身穿连身裙、手握着一杯饮料,凯尔西则在身旁。

网民拱他成为永久居民 伴舞桑德斯:需要完成国民服役吗?

泰勒丝巡演伴舞Kameron Saunders(卡梅伦桑德斯)的“Singlish(新加坡式英语)金句”成了观众每一晚演出最期待的环节之一,继“no lah”“siao ah”“walao eh”和“alamak”后,桑德斯第五晚抛出一句“wah piang eh”,接着全场响起一片欢呼声!

台上秀Singlish,桑德斯私下透过IG与网民互动。不少网民赞他的Singlish说得可爱生动,像是地道的新加坡人,笑说应该让他成为新加坡永久居民。桑德斯在IG限时动态转发贴文,并幽默写下:“哈哈,但问题不变:我是否须要完成国民服役?”

他还转发了8日晚秀Singlish的环节,透露这是自己最喜欢的环节之一:“大家在这个环节之前一片安静,就像老板娘(指泰勒丝)说的:你们让我感到好强大!”

不知是否受桑德斯影响,担任开场表演嘉宾的塞布丽娜卡彭特献唱时也撂了一句Singlish!(取自艺人IG)

不知是否受桑德斯影响,担任开场表演嘉宾的歌手Sabrina Carpenter(塞布丽娜卡彭特)8日献唱时也撂了一句Singlish。她在献唱“Nonsense”时穿插一句“wa lao am I Singaporean?(我是新加坡人吗?)”,台下观众报以热烈的欢呼声。

泰勒丝在新加坡开唱吸引了不少海内外艺人前来朝圣,林湘萍与友人现身8日场次。先前台湾艺人伊能静透露老公秦昊帮忙抢到8日演唱会门票,有网民8日下午在微博留言“姐你在新加坡了”,伊能静回道“明天霉霉!”,指自己看的是压轴场演出。