娱乐吃瓜：“呀咧”洗脑曲风靡全网 《糖葫芦》原唱年仅12岁

近期在社媒是否总看到两个穿着黑色西服和长刘海的男生跳着奇怪的舞蹈,又或是在脑海里一直重复“麻辣烫葫芦葫芦”?

《晚安大小姐》和《麻辣糖葫芦》这两首来自韩国的洗脑歌曲,最近在网上造成轰动,也引来不少艺人和网民翻跳。由两人团体ASMRZ演唱的《晚安大小姐》更是从线上红到线下,组合还受邀参加音乐节目。表演时台下粉丝整齐有力的应援声,就如同偶像团体享有的待遇一般。

这两首爆红歌曲的原唱又是谁呢?

《晚安大小姐》参考日本“执事”形象

《晚安大小姐》的歌词混杂日、韩、英三国语言,MV中的两人以第一视角把观众当成“大小姐”,督促你“不要再滑手机”,“It’s time to go to bed”(是时候睡觉了),然后放话“如果还不睡的话,就要开始跳舞了”。接着,就一本正经地跳起舞蹈,搭配无厘头的歌词“yare yare”(日语:“真是没办法”之意)、“挡不住的大小姐”等,揶揄现代人熬夜刷手机的坏习惯。舞蹈和旋律滑稽又洗脑,连香港艺人姜涛、NCT Wish的日籍成员Sakuya、Mamamoo成员颂乐(Solar)和玟星(Moonbyul)、Ateez、Super Junior、The Boyz等偶像都纷纷翻跳这首洗脑歌曲。

歌曲的原唱是ASMRZ团体,由韩国YouTuber田中雪男(Tanaka)和网红Needmorecash(本名车清一,Cha Cheong-il)组成,他们参考日本文化中的执事(Butler,又称“男管家”)形象,一身干练的西装,搭配细框眼镜。“执事”一职常在上流家庭中担任男管家,负责处理家中琐事和管理佣人。他们也常称呼男雇主为“主人”(日文:Goshujin-sama),女雇主则是“大小姐”(Ojou-sama)。

Needmorecash(左)的黑色长刘海形象,令不少网民联想到人气动漫《黑执事》中主人公“塞巴斯蒂安”的模样。(取自needmorecash_vdbh IG、互联网)

Needmorecash的黑色长刘海形象,令不少网民联想到人气动漫《黑执事》中主人公“塞巴斯蒂安”的模样。本来帅气魅力的执事却在两人的恶搞下被网民称“油腻执事”。但是洗脑的舞蹈和旋律又让人忍不住听下去。有不少网民诉苦:“一天不听难受,听了难受一天”。也有网民调侃:“J-pop和K-pop都不想承认是他们的音乐”。

“油腻执事”是实力派艺人

ASMRZ的两人为贴合日本执事形象自称“日本籍”,但其实两人都是韩国人。棕色头发的田中雪男(Tanaka)的原名是金庆旭(Kim Kyung-wook),曾是三名谐星组成的韩国嘻哈团体Namolla Family成员之一,但后来主要以谐星身份活动。今年41岁的他早在2001年通过节目出道,但事业处处碰壁,并没什么人气。后来创造了“田中雪男”这个角色进行活动,开始小有名气,现在更是以执事形象红遍网络。

不过在搞笑的外表下,他其实是个帅气型男,私下也和Bigbang成员太阳(Taeyang)和BTS成员田柾国(Jeon Jung-kook)等艺人是好朋友。

Needmorecash(左)和田中雪男虽然走谐星路线,但私底下都是帅气型男。(取自艺人IG)

另一名成员Needmorecash的背景也不容小视,他19岁就开始担任舞者,还曾经是BTS的伴舞。26岁的他是个拥有45万订阅者的搞笑YouTuber。他常在频道和TikTok上传搞笑片段而获得高人气,而身穿宝蓝色西装的形象也是他的经典角色之一。

《麻辣糖葫芦》原唱年仅12岁

除了《晚安大小姐》,还有一首《麻辣糖葫芦》(“Malatanghulu”)同样网络在网络上爆红。歌词中的“Tang tang huluhulu”简单又不断重复的歌词令人印象深刻。这首红曲由年仅12岁的Seo Eve演唱。她在节目中曾揭露,7岁就成为一名网络创作者。去年一直在参加网络上流行的挑战,于是也想自己发起一个网络挑战。在和经纪公司提到自己很喜欢麻辣烫和糖葫芦后,公司便帮她打造了这首脍炙人口的歌曲。

曲风不仅活泼可爱,舞蹈也相对容易模仿,《麻辣糖葫芦》很快受到各年龄层的喜爱。艺人和网红纷纷开始挑战这首歌曲,其中在韩国宣传作品的台湾艺人许光汉,就在节目中跳了一段。

