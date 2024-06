立威廉苏梽诚自认严父却也“好玩”

来临的星期天(6月16日)就是父亲节,本地艺人立威廉和苏梽诚自认是“好玩”又严厉的爸爸。

立威廉难忘染疫时 女儿为他作画当父亲节礼物

立威廉出了名很宠九岁独生女Harper,他接受《新明日报》访问时说,可以像小孩一样跟女儿玩,也可以像一个大人对她严格。

立威廉觉得自己对小孩非常尽心尽力,“如果要为自己打分数,我做了90分吧。当我第一次抱着她的时候,就觉得没有什么事情比她重要了。为了她我会付出一切!”

立威廉也分享女儿做过最让他感动的事,“今年过年时她特地用自己的零用钱,包红包给我们。我觉得她好贴心,虽然自己的零用钱不多,但很用心的给我们包了一个红包,来表达自己的心意”。

提到最难忘的父亲节,立威廉表示是在两年前,他确诊冠病,病得非常辛苦,女儿帮他画了一幅画,让他很感动。

早前有报道立威廉甘为女儿奴,Harper是火影忍者迷,为实现女儿的心愿,一家人在日本旅游时,他还特地奔波了六小时带女儿到富士急乐园“火影忍者主题园区”游玩。接下来他计划在年底学校假期带Harper去北海道滑雪,他表示女儿喜欢滑雪,所以也很期待年底的旅游。

立威廉出演过多部电影戏剧,不过Harper没看过,他解释因为女儿现在的年龄还不太适合看,所以女儿很期待长大后可以看。女儿看过他拍的MV,很喜欢唱他的歌。对于演艺事业,立威廉表示女儿没有特别兴趣,他也不会特别鼓励她入行,但也不会反对。

苏梽诚感动收父亲节贺卡“世上最好的爸爸”

苏梽诚一家。(艺人脸书)

苏梽诚育有一子一女,觉得自己虽然是个严厉的爸爸;但也可以“很好玩”。在管教孩子时,苏梽诚觉得礼貌和道德观很重要,所以这方面他会非常严厉。

苏梽诚觉得自己是个60分的爸爸,“因为工作比较忙,感觉错过了孩子的成长过程。前几天我才带他们去马国游玩三天两夜,发现他们真的长大了,他们的思维很多时候都出乎我的预料。我也发现原来女儿有幽闭恐惧症,儿子也蛮胆小,因为我们去玩密室逃脱游戏时,他们‘展现’了自己的一些弱点,我看了觉得又好笑又好玩”。

回忆起第一次当爸爸,苏梽诚表示感觉措手不及,“除了要把孩子抚养长大,孩子长大后会成为怎样的人,我觉得我得负一部分的责任,所以除了有压力,也不知道要从哪学起,也因此去上了很多相关课程”。

提到孩子做过最让他伤心的事,就是看到孩子不和,比如为了一个玩具争吵。“我常常跟他们说‘爸爸买玩具给你们,就是要让你们开心分享,一起玩。如果这个玩具让你们争吵,讨厌对方,那这个玩具就失败了,我就要把这个玩具丢掉。’在他们比较小的时候,确实有好几次因为玩具吵架,甚至打架,我就真的把那个玩具丢掉。”

至于最难忘的父亲节,苏梽诚表示是在两个孩子第一次会写字后,写了父亲节卡片送给他。“当时女儿应该是4岁、儿子6岁,最让我感动的就是他们写的‘You are the best father in the world(你是世上最好的爸爸)’。”

苏梽诚也分享儿女一次在看自己的戏时,发生的趣事。“在《警徽天职3》里有一场戏是国辉拿着枪指着我的头要杀了我,因为孩子们也认识国辉,儿子看了后就问我‘国辉叔叔为什么要杀你?’虽然我跟他解释这只是在演戏,但他还是哭到不行,非常伤心他认识的国辉叔叔,居然拿着枪指着自己的爸爸。”

对于演艺事业,苏梽诚表示不会鼓励孩子加入,因为他本身这一路走来不容易,所以不希望孩子走这条辛苦的路。不过如果孩子有兴趣,他还是会尽所能提供帮助。