从杨颖穿着争议 三明星妈妈谈“校园装扮”

有中国网民发文说，在学校的义卖活动上偶遇女星杨颖（Angelababy）母子。照片中的杨颖，穿着紫色细肩带长裙，侧脸黏上水钻装饰。其装扮引起两极化反应，一派人批评她身为家长，在学校这么穿不得体；另一派人认为穿着是个人自由，赞杨颖的穿得甜美可爱。

《联合早报》找艺人妈妈陈毓芸、庞蕾馨和黄嫊方评论杨颖的造型。她们也分享出席孩子的学校活动时，本身会怎么穿。

庞蕾馨：台湾家长的高调在手中名包

庞蕾馨看了那张引起争议的杨颖照片后，对记者说：“这个还好吧，没有到不得体，都没有露乳沟，还以为很暴露呢。”

庞蕾馨觉得杨颖既然是公众人物，穿着打扮自然备受瞩目，“她就是打扮得漂漂亮亮，自己舒服就好。从照片来看，觉得她不介意被大家注视。或许，她觉得打扮得漂亮，小孩会很有面子？都有可能。”

庞蕾馨的一对儿女在台北求学。（取自庞蕾馨IG）

她提到，若该场合有爸爸们在，就不宜穿得太露，“应该还是要顾忌一下别人太太的感受。”

庞蕾馨一家人在台北定居，儿女在当地求学。学校每个月举办一次“家长日”，活动不是很重大，她会选择简便但不失得体的衣着赴约。

她坦言：“家长们偶尔见一次面，可能会看一下彼此的打扮，从这边判断对方的人设。如果穿得太邋遢，可能大家不太想跟你讲话了。”她也希望让老师留下好印象，笑说：“让老师觉得我们家是规规矩矩的，是有素质的家长。”

她分享说，其他家长的服装低调，但另有“高调”之处，“一些妈妈的高调在她手中的包包上。”

问起老公陈邦鋆去孩子学校的穿着，她说：“他蛮随便的，有时很不搭或穿拖鞋！”

陈毓芸：穿得体面大方岂会有人责怪

陈毓芸看了杨颖的争议照后说：“她穿得很清爽，给人感觉比较休闲。可能比较适合在海边、大太阳下穿，觉得很热时会就穿去游玩的感觉。”

陈毓芸觉得，如果是出席学校的毕业典礼，这么穿就显得失礼，“要看场合而定。但我觉得她穿得是好看的。”

陈毓芸和林明伦育有三男一女。（取自林明伦IG）

时常穿牛仔裤的陈毓芸，每当出席孩子的学校活动时会选择其他衣服，如穿素色洋装，“牛仔裤予人不太尊重场合的感觉，我是比较传统派的人。在一个校园的环境里，需要尊敬老师校长，所以我不会穿牛仔裤。”

陈毓芸认为，穿得体面大方岂会有人责怪，“对不对？所以我会选择穿那些不让人家有机会批评的服饰。”

陈毓芸和林明伦育有三男一女，长女和次子过去在家自学（Home-schooling），直至老三和老四上正规学校后，才开始愁“学校穿着”。

夫妻俩在孩子的学校出现时，会否吸引很多目光？她说：“大家都抱着平常心，会很大方地跟我们聊天，交谈过程是舒服的。”

黄嫊方：行为举止更重要

育有三个儿子的黄嫊方出席过不少家长活动。她听闻杨颖陷入的穿着争议后，即问记者：“她到底穿成什么样子？穿泳衣吗？”看了照片后说，相信杨颖平时也穿吊带装，照片里的装扮应该不过是对方一贯的穿着。

黄嫊方与丈夫育有三个儿子。（取自黄嫊方IG）

对于网民批评杨颖在众多男家长面前穿着吊带裙显得不得体，黄嫊方说：“爸爸们如果想看的话，也不一定只看Angelababy，外面有女生这样穿，他们还是会看的。”

黄嫊方依个人喜好装扮自己，也不常穿吊带衣，没有相关烦恼。

据她观察，其他家长参与学校活动会怎样穿？她说：“有穿短裤和吊带衣参观学校的家长，但对方可能是一名运动员，他就是习惯这样穿。也有染了蓝色或粉红色头发的家长，难道就因此觉得他不适合参观小孩的学校吗？只要行为举止没有不雅，或不尊重老师，我觉得没问题。”