被子女离弃 Brad Pitt被爆孤独过父亲节

（好莱坞讯）好莱坞昔日影坛模范夫妻Brad Pitt（布莱德毕特）与Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉），自离婚后因孩子抚养权问题而撕破脸，卓莉更被指拉拢六个小孩齐齐对抗前夫。日前有传他们的两名女儿Vivienne（薇薇安）与Shiloh（希洛）先后被爆取消跟父姓。16日是父亲节，美媒爆说六名子女无意和父亲一起过节，让毕特被迫过着孤零零的父亲节。

布莱德毕特在2020年遭越南养子帕辛在社媒上公开大骂他是“世界级混蛋”，让毕特情绪低落。（互联网）

据知情人士向一美国杂志透露，六名子女已决定在父亲节那天和母亲一起度过，因为他们认为母亲才是“抚养他们的人”。其实近年已多次传出毕特与子女不和的消息，他的越南养子Pax（帕辛）去年更被爆曾于2020年的父亲节，在社交网站PO问文狂骂父亲是“世界级混蛋”以及“差劲的人”。而毕特当时被指因受养子公然辱骂而情绪低落。

布莱德毕特（左）众叛亲离，反而让他与现任女友伊妮丝迪拉蒙关系更亲近。（互联网）

众叛亲离让新恋情关系更亲密

虽然毕特与六名子女反目，但有指这反而让他与“站在同一阵线”的34岁珠宝设计师小女友Ines de Ramon（伊妮丝迪拉蒙）关系更坚固。毕特的朋友向传媒爆料：“毕特确实因与子女的关系而大受打击，但伊尼斯努力去安慰他，让他们两的感情更亲近。”有传两人计划成立自己的新家庭。爆料者说：“毕特想要多点小孩并非不可能。伊尼斯还年轻仍可以生宝宝，而只要她想要小朋友，毕特绝对百分百配合。毕特也曾大赞女友将会是个好妈妈。她很有耐性，容易相处及富幽默感。”