乡村慢综艺 有时明星互动比风景好看

跳进地理书的旅行2

我的家乡，好美！2

我们的美好生活

可上芒果TV应用观看

中国是新加坡人的热门旅游地点，国人前往旅游之前先做功课，可以包括观看一些旅游综艺。近年，乡村振兴在中国是热门话题，湖南卫视和芒果TV推出好几个围绕乡村体验主题的综艺，如《云上的小店》《我们的美好生活》《跳进地理书的旅行》《我的家乡，好美！》等。在这类乡村慢综艺中，观众和嘉宾一起深入体验田园生活。

《跳进地理书的旅行2》：抛绣球模仿青蛙

中国年轻艺人在《跳进地理书的旅行2》一起游广西。（互联网）

芒果TV益智文化类旅行综艺《跳进地理书的旅行》安排年轻艺人齐思钧、黄子弘凡、石凯、郭文韬、何运晨、火树、蒲熠星和曹恩齐，一起前往云南省丽江和大理，在“读万卷书”的同时“行万里路”，实地打卡地理教科书中的美景，并通过学术知识和旅游经验，与观众分享路途中令人好奇和意想不到的知识点。

首季五集成功，第二季安排原班人马前往风景壮丽的广西省，探索神秘的喀斯特秘境，开启新一轮的七集游。喀斯特指的是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀、侵蚀与沉积，以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌，也称为岩溶地貌。

第二季最特别的两集都富有当地文化特色。一集是艺人和当地居民一起参加篝火晚会，不过艺人的歌艺实在不怎么样，亮点反而落在广西的少数民族壮族乐队的民谣演唱，让人听出耳油。此外，群体大跳竹竿舞也很有趣。另一集，艺人展示文武全能，学习绣广西绣球后就参加民族趣味运动会，项目有抛绣球、板鞋竞速（选手一起将足套在同一双板鞋上竞走）、吗拐抓害虫（模仿青蛙四肢着地，竞速跳跃前进）。

《我的家乡，好美！2》：摘辣椒抓泥鳅拔萝卜

沈梦辰（左三）在《我的家乡，好美！2》带领星友们畅游湖南。（互联网）

《我的家乡，好美！》是芒果TV主打探寻家乡文化的旅游综艺，两季分别为十集和六集。首季邀请沈梦辰、沈月、颖儿、刘芸、周笔畅等湖南籍艺人当向导，带领齐思钧、石凯、甘望星、井胧、李奔、李锐、黄文锦等年轻艺人，前往湖南省极具代表性的五个地域——湘西、郴州、长沙、常德、岳阳，完成发现“家乡宝藏”的文化探寻，开启“乡村漫游”潮流趋势的综艺模式。

第二季，沈梦辰和李莎旻子带艺人嘉宾走入农村体验采茶、摘辣椒、抓泥鳅、拔萝卜，以及利用地笼捕捞荷花虾等各种活动，还为村民理发、劈柴、收花生等。

节目除了展现湖南各地的风土人情和地方特色，也送上当地美食，如黄金炖鸡、雷打鸭、白水煮豆腐和新化贡米等。

《我们的美好生活》：打造最美乡村民宿

杨紫（左起）、谢娜和林心如在《我们的美好生活》一起打造民宿。（互联网）

上述两个节目，艺人知名度都不高，观众可以感受到节目的主角其实是人文景观。喜爱有较多艺人色彩的，可以观看湖南卫视和芒果TV联合出品的生活治愈系真人秀《我们的美好生活》，主持团包括谢娜、林心如、杨紫、蔡少芬、钟楚曦，飞行嘉宾有苏有朋、王大陆、于文文、周笔畅、孟佳、陈乔恩、应采儿、袁咏仪、陆毅夫妇，以及前世界乒乓球首号选手许昕等。

主持团入住一所闲置村屋，通过双手勤劳打造一间“最美乡村民宿”，并邀请好友参与民宿共创工程，最终将民宿交给当地村民运营使用。

节目中艺人不必走马看花，有时间长聊，尤其女星们凑在一起，什么料都能爆，甚至爆出比风景更吸引人的八卦和内容。比如林心如回忆每年都会跟爸妈一起旅行，但自从有了家庭后，凡事就只为小孩着想，说着忍不住哽咽。

陈乔恩上节目时，因为她是林心如丈夫霍建华的前女友，两位女星的互动格外引人注视。有网民说，两人表面上看来谈笑自若，但除了见面时的拥抱，互动并不多，而且很多时候一前一后站着，很少并肩聊天，似乎维持着微妙的距离。是否如此，观众不妨自己看节目找答案。

据说《我们的美好生活》启播时，因同属田园治愈系风格，被寄望能接替七季的《向往的生活》做出长寿成绩，殊料谢娜不是何炅，虽然主持风格直爽搞笑，但少了主持人控场素养的表现。资历最老的林心如也没有控场的意识，让节目节奏偏向缓慢，多了冷场。