法证先锋IV

Hub都会台（星和Ch825） 下午5.00

主演：黄浩然、李施嬅、谭俊彦。香港法证部的高级化验师高安（黄浩然饰）、法医科高级医生闻家希（李施嬅饰）、西九龙重案组高级督察郭辉煌（谭俊彦饰），这个“灭罪铁三角”带领精英团队，结合法证、法医学和刑侦，揭露令人震撼的罪恶真相。

本尊就位

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上7.00

主演：谢东闵、孔德贤、陈嘉慧、黄嘉乐。骗徒陈木昆假借神仙吕洞宾之名行骗，惊动了吕祖本尊，决定下凡惩治他。阴差阳错下，吕洞宾失去法力，被迫滞留人间。

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

阿顺第一次迎来一群资历超过30年的“大哥级”艺人——刘谦益、陈澍城、朱厚任和陈建彬。难得请来四位前辈，阿顺为佳肴放了很多心思。面对这四位爱讲话又急着帮忙的大哥，阿顺是否招架得住？四位历经风雨沧桑的艺人，又会给拍摄带来什么样的天气？

毒帮家族 Gangs of Galicia

Netflix 已上线

西班牙剧情片。律师安娜来到西班牙坎巴多斯（Cambados）小镇定居，她的出现引起大毒枭的儿子丹尼尔的注意。安娜在马德里最好的律师事务所之一积累了丰富的经验，她表面上要在坎巴多斯从零开始，其实是要为父报仇，刻意接近丹尼尔。

你是我的春天

Eazie TV·中国电影频道 晚上7.45

主演：黄晓明、周冬雨、尹昉、宋小宝、潘斌龙。通过五个生动感人的小故事，讲述冠病疫情期间，人民之间相濡以沫，抱团取暖的动人事迹。