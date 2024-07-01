收到恐怖威胁 艺人如何应对？

韩国人气女团NewJeans近日在东京巨蛋举行两场粉丝见面会，却在开秀前夕收到狂迷死亡恐吓，所属事务所ADOR报警求助，也承诺加强保安，保护艺人安全，见面会最终在有惊无险的情况下完成。除了NewJeans，其他艺人遇到粉丝恐怖威胁的事件近期也屡屡传出。

遭酸民妒忌 IU收死亡恐吓报警

IU（李知恩）因甜美形象获封韩国“国民妹妹”，出道以来受到许多粉丝的喜爱，且在音乐及戏剧上表现十分亮眼，不过这也让她遭到酸民妒忌，除了在网上对她恶言、诽谤，更侵犯她的私生活。去年，在她前往拍摄途中就收到杀人预告威胁。

公司即刻报警，警方也出动到IU所属公司EDAM娱乐办公室、Kakao娱乐公司办公室、IU家中等地，直到所有保安项目都确实检查过才结案，公司也强化了保护艺人的措施。

张元英收黑粉“杀人预告”

韩国人气女团IVE成员张元英被誉为“天生偶像”，拥有甜美脸蛋与完美身材，吸引大批粉丝喜爱。但人红是非多，张元英在人气超高的同时，也引来黑粉。今年5月，更有网民在韩网论坛上发出“杀人预告”，扬言要对张元英不利，贴文中还详细说明犯罪日期和时间。

IVE经纪公司火速发出正式声明，表示已报案，并加强对艺人的安全措施和专业保全人员人力，并重新检视艺人的行动路线、办公室和住宿的安全。

黄晶玲被狂粉查出入住的酒店。（受访者提供）

针对艺人面对恐怖威胁，记者找来本地艺人黄晶玲和李佩芬分享看法。

狂粉“直击”酒店房 黄晶玲交经理人处理

黄晶玲觉得现今社会压力大，精神不太稳定的人越来越多，所以要懂得保护好自己，多加留意，但也没必要因此而限制生活。

曾经是韩国团体Skarf成员的黄晶玲透露自己当年也曾遇过狂粉，“考虑到成员们的安全，即使回来新加坡工作，我们也需要住酒店。一次我和另一名成员就在酒店房间一直接到怪怪的电话，我相信是粉丝打来的，我们接听后，对方没说话，只是一直笑。隔天早上，我们的房门也被塞了很多信件和礼物。当时我就觉得蛮恐怖的，他们是怎样知道我们住哪间酒店？还知道我们的房号！还好最后有经理人出面帮我们处理。”

怎么看偶像被粉丝威胁的事件？“我觉得他们不是粉丝，反而可能是一种心理不平衡。”

父母帮忙喝止狂粉 李佩芬屏蔽骚扰信息

李佩芬遇到狂粉时，父母会替她上前去喝止。（取自艺人脸书）

李佩芬坦言这样的消息很吓人，也会担心她们的安全。她很庆幸自己身在新加坡，“这里的治安算安全、电眼多，相信法律在新加坡发挥着重要的作用，所以这么多年也很少听闻有本地艺人遭恐怖威胁”。

李佩芬本身遇过狂粉的行径，包括被跟踪回家、电话骚扰等，“我近期还遇到直接冲上台的‘醉嫂’，打乱了节目流程”。

韩团遇见可怕粉丝，经纪公司报警处理，李佩芬则是请父母替自己上前喝止狂粉的不理性行为。至于在社媒收到狂粉的骚扰信息，李佩芬则会直接屏蔽。