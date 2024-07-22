温流和全场粉丝玩游戏 一道题让大家“全军覆没”

韩团SHINee队长温流（Onew）今年四月刚来新出席红星大奖2024，时隔三个月再次来新做客，21日举办粉丝见面会巡演的压轴场。

出道16年的温流首次举办个人粉丝见面会“GUESS!”，新加坡站于圣淘沙名胜世界宴会厅举办。两首歌曲唱完后，他开心说：“我今天感觉特别好。”主持人说道：“我看得出温流有些紧张，毕竟已经三个月没来了！”温流也配合主持人在一旁做起瑟瑟发抖的动作，可爱又好笑。

仍在琢磨音乐风格

粉丝见面会少不了玩游戏的环节，其中一个环节，温流和随行的吉他手Zairo对决。有场“拉纸巾”的游戏，他们需要分别牵着纸巾的一头拔河。纸巾软而韧，因此看似简单但又稍有难度，两人玩得不亦乐乎，温流还说：“这大概是最好玩的游戏了！”两轮下来，两人各赢一场。

最后一个游戏环节，温流和全场的粉丝一起互动。观众们站起来玩“对与错”的游戏，根据屏幕上的问题，认为正确就比“O”，错误就比“×”。若答得和Onew不一样，就得坐下，最后五名还站着的粉丝才能获得奖品。

前四道问题顺风顺水，大部分粉丝的答案都和温流一致，直到第五题：“温流是否想听到自己新专辑尝试了各种类型的歌曲，扩大了音乐范围？”大部分粉丝都比了“O”，结果温流比出了“X”。大部分粉丝答错，老实地坐下，全场只剩下12人追逐最后五名。

温流对这个意想不到的结果感到吃惊，他解释：“我认为我还在探索‘各种类型曲风’的意义，也在寻找我对音乐风格的个人定义。所以才选择了否。”最后的12位粉丝和温流一起玩了石头剪刀布，决定最后的五名胜利者。

玩遍新加坡圣淘沙

温流和大家分享，自己刚刚到圣淘沙的水上探险乐园游玩，之前也曾去到鱼尾狮公园走走，并从远处眺望滨海湾金沙。在一场看图绘画的环节，温流看着鱼尾狮的照片画了一副有模有样的画，让他自己也很满意：“这幅画是我最满意的一张画了。”并将这幅画送给了现场的一名幸运粉丝。

温流在见面会除了玩小游戏，也带来“O（Circle）”、“Dice”以及新歌“All Day”等歌曲。见面会结束之前，温流也透露小惊喜，将在九月发行个人专辑，让粉丝们期待不已。