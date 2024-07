第81届威尼斯影展于新加坡时间7月23日晚间公布入围名单,最受瞩目的主竞赛单元,共21部电影入围,一同角逐最高荣誉的金狮奖。影展将于8月28日至9月7日举行。

值得一提的是,今年有两部华语片角逐金狮奖,一部是新、台、法、美四地联制,本地导演杨修华执导的《默视录》;另一部是法国、卢森堡、荷兰合制,中国导演王兵执导的《青春:归》。

这也是新加坡电影首次入围这个电影权威大奖。

金马影帝李康生(中)将和“小丑”Joaquin Phoenix争夺威尼斯影展最佳男主角奖。(Akanga Film Asia提供)

《默视录》李康生和“小丑”Phoenix抢影帝,影后入围名单“神仙打架”

入围竞赛单元影片的演员同时有机会角逐演技奖。《默视录》李康生将和“小丑”Joaquin Phoenix(华坚冯力士)争影帝。影后名单更被戏称为根本是“神仙打架”,Nicole Kidman(妮可基曼)、Angelina Jolie(安吉丽娜卓莉)、Tilda Swinton(迪蒂诗韵顿)和Julianne Moore(朱丽恩摩亚)等女演员一字排开,星光熠熠。

《小丑2》以大热之姿入围今年威尼斯影展主竞赛单元。(互联网)

本届主竞赛的入围电影作品有西班牙怪诞名导Pedro Almodovar(阿尔摩多华)执导,Swinton和Moore主演的新片《隔壁房间》(The Room Next Door);Phoenix和Lady Gaga(女神卡卡)合演的《小丑2》(Joker: Folie à Deux);Nicole的新作《小心肝儿》(Babygirl);另外,Jolie的新片《玛利亚》(Maria)也在入围名单中。经典同志片《以你的名字呼唤我》(Call Me By Your Name)意大利导演Luca Guadagnino(卢卡瓜达尼诺)拍摄的新片《酷儿》(Queer)也杀进主竞赛。

资深戏骨Moore(左)和Swinton双双凭《隔壁房间》入围主竞赛单元抢影后宝座。(取自威尼斯影展专页)

《小丑》在2019年第76届威尼斯影展中拿下金狮奖,续集再入围是否能再拿奖,拭目以待。

Jolie在自传电影《玛利亚》中诠释传奇女高音玛利亚卡拉斯。(取自威尼斯影展网专页)

Jolie和前夫有机会同台?

在非竞赛单元中,有黑泽清导演、菅田将晖主演的《云》;Brad Pitt(布莱德毕特)和George Clooney(乔治克鲁尼)主演的《双狼》(Wolfs),以及北野武、法国老导演Claude Lelouch(克劳德雷路许)、菲律宾名导Lav Diaz(拉夫迪亚兹)等的新作。

Pitt(左)和Clooney在新片《双狼》饰演一对冤家。(影片截图)

好莱坞影星如Daniel Craig(丹尼尔克雷格)、Adrien Brody(亚德林布洛迪)、Felicity Jones(菲丽希缇琼斯)、Cate Blanchett(姬蒂班查)、Monica Bellucci(莫妮卡贝露琪)、Michael Keaton(麦克基顿)和Jenna Ortega(珍娜奥特嘉)会在非竞赛片中出现。

Jolie和Pitt双双有电影入围或参展,这对离婚后的“冤家”会否聚头,将受关注。

章子怡担任主竞赛评审 唯一华人代表

本届威尼斯影展的开幕片是鬼才导演Tim Burton(提姆波顿)执导的《阴间大法师2》(Beetlejuice Beetlejuice),本片也入选非竞赛剧情片。

法国影后Isabelle Huppert(伊莎贝雨蓓)担任主竞赛评审主席,章子怡是评审之一,同时也是唯一的华人代表。

章子怡是今年威尼斯影展主竞赛的评审之一,也是唯一的华人代表。(路透社)

75岁“异形之母”Sigourney Weaver(西戈尼韦弗)和澳大利亚名导Peter Weir(彼得韦尔)双双获颁终身成就金狮奖。