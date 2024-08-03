41岁房祖名被曝已隐婚 “收下百万房礼”女方被起底

（综合讯）近日有传媒体爆料成龙的儿子房祖名疑似已经秘密结婚，其对象是中国歌影视三栖女艺人叶子淇。

根据百度百科，叶子淇原名叶伊拉，前名叶熙祺，出生于广东省广州市，拍戏前曾当模特儿。至于她的年龄，网上有两种说法，一个是过了8月5日生日后便是30岁，一个则是34岁，房祖名则是41岁。

2007年，叶子淇曾进入中央戏剧学院表演系学习一年；2009年凭借首张个人EP《大眼睛》进军歌坛。她过后转拍影剧，作品包括与林心如合演的《绣花鞋》，与张智霖合演的《天生爱情狂》，与柯震东、林依晨合演的电影《我的情敌是超人》等电影，以及与彭于晏合演的《牵牛的夏天》，与吴秀波、姚晨合演的《离婚律师》、与

邱泽 、张钧甯合演的《唐人街探案》等剧集。不过长相甜美的她始终没有出圈。

叶子淇长相甜美，曾与不少大咖合作，可惜没有走红。（取自艺人微博）

叶子淇也曾在2014年与郭富城传出绯闻，当时有狗仔拍到她进入郭富城所在的大楼，待了30个小时才离开。她事后澄清是去见同一栋大楼的朋友，否认与郭富城交往。

十年前，房祖名因为吸毒被封杀，不得不退居幕后，人也变得低调。报道指近几年，他和叶子淇秘密交往，虽然两人一直没有公开过关系，但经常被人看到他们在台湾旅游，据说他们是为躲避香港的狗仔队，决定在台湾谈恋爱。

报道称，房祖名已经将叶子淇“私有化”，还在上海买了约100万新元的房子送给她。女方曾在受访时说房祖名个性很好，体贴孝顺，很多女孩都会喜欢。不过两人都未证实传闻。

成龙和林凤娇夫妇已经分别迈入70岁和71岁高龄，如果方祖名真的结婚了，他们就正式升级为家翁家婆，也可以准备当爷爷奶奶了。