96.3好FM众DJ现身歌台 高唱“爱拼才会赢”

韮菜芭城隍庙一连两天举办“欢庆中元歌台夜”，新报业媒体旗下的96.3好FM的多名DJ惊喜现身，在台上高唱“爱拼才会赢”，让全场掀起高潮。

城隍庙从星期五晚上（8月16日）开始一连两天举办歌台，率先登场的三名司仪包括“千变王子”皓皓、“双语天后”李佩芬及“小沈殿霞”郑盈盈。

歌星则包括从台湾远道而来的“小黄小琥”蓝薰、“小明珠”朱莉莉、黄秀萍、罗可倪、黄凯琳、林诗玲、“大学生歌手”天悦及特别嘉宾“马来西亚南方唱片红星”陈俐绢，而伴奏的是威乐斯大乐队。

在鼎盛阵容加持下，不少民众在傍晚6时就开始陆续抵达现场，晚上7时开场后，已经座无虚席，期间还有不少人自行搬椅子来着演出。

晚上9时许，在多位歌手陆续演唱完毕后，郑盈盈突然问皓皓为何会选择当DJ。皓皓是从本周一起，在96.3好FM搭档资深DJ陈丽仪和新生代DJ余思远，一起主持早班节目《哇！皓有仪思》。

皓皓回复郑盈盈时笑称，其实是因为“数字的关系”，让郑盈盈笑他一定已经和电台谈“好”条件。

紧接着，台上播放96.3好FM的宣传短片，跟着皓皓突然介绍台长洪菁云、DJ王德明、两个搭档陈丽仪和余思远惊喜登场。当他们登场后，台下观众也报以热烈的掌声。

他们先是介绍电台的节目和阵容，随后就开始高唱耳熟能详的“爱拼才会赢”，不少观众纷纷兴起合唱。他们也不断向观众席派发小礼品，欢乐气氛洋溢全场。

洪菁云受访时感谢皓皓的协助下，让他们有机会来歌台宣传，让更多人认识96.3好FM。

她说，演唱的这首歌是他们数日前共同决定，除了因大家熟悉外，也因早班有一个节目叫“爱拼才会赢”。

“我们第一次在歌台亮相，主要是皓皓加入电台，他有提起说歌台会有很多观众，若得到台主许可，就可过来宣传，恰好志伟也和我很熟，于是就答应了，让我们过来热闹一下。”

余思远（左一）在2016年的一场歌台与另外三名《新明日报》同事组成“新明时代”，在台上演唱。（档案照片）

从记者跨界成DJ 思远：上台前莫名紧张

从《新明日报》记者跨界成为新生代DJ，余思远称他上台前莫名紧张，所幸迅速进入状态完成演出。

余思远在成为DJ前，曾经于2013年至2017年间在《新明日报》出任记者。他受访时指出，此前曾两度与《新明日报》同事一同参与歌台表演。

他透露，约三天前选定这首歌，起初他还觉得很放松，但在上台前一分钟突然莫名紧张，直到台上和观众说话后才逐渐放松，唱歌时还是有些紧张。

“但正如我说的，皓皓是主持人，也算是他的‘主场’，所以有他控场，我很放心。”