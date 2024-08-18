影评：在动画中梦见真实

观赏了匈牙利电影《逃票俱乐部》（Pelikan Blue），脑中浮现的第一叹是什么？该叹：“原来纪录片是可以这样拍的！”还是：“原来动画片是可以这样拍的！”

将真人真事进行戏剧性加工的剧情片，电影史上数不胜数。但《逃》片主创大剌剌地宣称自己拍的是纪录片（只是主要以动画来呈现），连早在1950年代就已出现的“混血儿”片种“纪录剧”（docudrama，又译纪录式剧情片）这个名称都不愿意使用。看完全片后，你可以将主创对作品的纪录片定性视为胡搞瞎搞、哗众取宠，但也可反过来将它视为一出“元纪录片”（meta-documentary），通过颠覆纪录片约定俗成的摄制／创作方式，来激发大家反思纪录片的本质。

用动画“搬演”事件



1987至1990年间，冷战的铁幕崩塌前后，东西两面的欧洲人逐渐可以自由来往了，只是火车票实在贵得吓人。三个匈牙利青年利用可以轻易从各种超市买到的办公室或家用工具、文具、材料，在家中实验摸索出制作假车票的“技术”（英文片名Pelikan Blue指的是三人发现最适用于在假车票上填写行程信息的蓝色钢笔墨水），自己搭车去西欧遛遛也就算了，之后更为了“造福”更多渴望走得和看得更远的同胞，把它做成了黑市生意，也被警方盯上，玩起猫捉老鼠的游戏。

影片的原始素材是2010及2011年间主创对当年的伪造者，他们的“顾客”，办案的警察，火车站职员以及匈牙利铁道局局长的共40小时的访谈资料，整合编写成剧本，并添油加醋，但基本上忠于“史实”。

《逃票俱乐部》可称之为“动画纪录剧”，它不像一般纪录片有大量旁白，但又配合剧情发展而不时插入粗粒子的真实摄影画面，如当年的相关新闻片段，当时使用的物品等。（剧照／匈牙利国家电影学院）

全片叙事以动画为主，采取角色有行为有对白的讲故事手法，等于用动画来“搬演”事件；可又不像一般纪录片有大量旁白，但又配合剧情发展而不时插入粗粒子的真实摄影画面，如当年的相关新闻片段，当时使用的物品，真人演员的特写画面（不是特写脸部，而是其他身体部位）等，辅以访谈录音片段，也引用知名匈牙利作家对当年时局的描述的字幕卡等，以多媒态交错地呈现那个最好和最坏，混沌荒谬却又充满无限可能的时代，以及当时的整体政治、社会、经济形态和心理氛围。

语境打开联结真实的窗



故事缘于在铁幕里长大的青年，对体验自由的纯真而卑微的愿望；而影片可带给咱们的观影体验或许也是独一无二的。质朴的二维动画，却以引人入胜的叙事手法和黑色幽默，把观众带入并沉浸在一个卡通时空的语境里。不时还有一闪而过，意在言外的隐喻性画面，如影片之初主角踏进美轮美奂的匈牙利首都布达佩斯西火车站时，有只小鸟试图飞离车站，却一再撞向玻璃天花板——自由的空气，你看得到，“吃不到”？

可一再闪现的真实摄影画面、录音、作家金句等，如同为作为主导全片的动画语境打开一扇联结真实的窗，一则营造了时代感和真人临场感，一则却令心理上还没跳出动画语境的观众觉得真实，历史如同梦境——是庄周梦蝶，还是“蝶梦庄周”？

如果还硬是要为《逃》片做“DNA检验”，它其实还是挺符合纪录剧的定义的，可称之为“动画纪录剧”。但就电影作者的创作初衷来看，《逃》应是一出实验性的纪录片。

新加坡电影协会将于9月14日下午1时在The Projector放映《逃票俱乐部》，详情可在映期接近时上网：singaporefilmsociety.com查阅。