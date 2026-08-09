Mojo，马来西亚的绝世好牛？此马来电影，片名“Mojoku Hilang”（且译为《爱牛失踪了》）——Hilang是失踪、消失，Mojo是男主角阿迪从小带大的爱牛的名字，后缀ku（简化的“aku”）是“我的”。可在电影里，Mojo不只是一头实体的牛，而是有三重意义：各以不同方式“爱”它的人（或群体）。

《爱》片是偏商业取向的社会讽刺、乡土情怀加浪漫言情喜剧；剧情发展“爆米花式”地老套、说教。不过，有场戏看上去是强迫搞笑，其实有门道——Mojo的第二重意义，是一个被乳牛农场主题公园Moo Magic商业包装的吉祥物形象；阿迪闯入政府官员办公室为甘榜居民维权，几乎要被撵走，但他发现这个胖长官满屋的Mojo周边商品，随机应变抓起Mojo的绒毛玩具，用一把剪刀指着它，目露凶光说：“听我陈情！”官员吓得央求他不要伤害Mojo：“我听，我听！”

绝世至亲vs绝世好牛

如果是Mojo本尊，那可是阿迪拼死也要保护周全的“绝世‘至亲’”。

阿迪本是雪兰莪农场主人之子，农场后来卖给Moo Magic并变身成主题公园，他的Mojo也被打造成疯靡全球，圈粉无数的“绝世好牛”——不再是活生生的牛，而是智慧产权、品牌、网红，还得天天在主题农场“见客”（大概不用表演，仅亮相就全场疯狂）。Mojo失踪时，全世界的主流媒体、社媒都在报道，蹭热度，掰故事赚点击量。或许，阿迪还真打从心底想杀死“那个”（不是他自己的“那只”）牛。

Moo Magic的拿督级老板在吉隆坡偌大的办公室里挂上巨幅马来西亚地图，连锁主题公园星罗密布全国12州和直辖区。他召见阿迪，霸气伸手一指马来半岛西北一隅，脱口而出：“Semerah Padi”（以下简称SP）。那是集团的最后一块拼图——还没有据点的玻璃市州的一个（电影虚构的）养牛甘榜。他要阿迪去那儿融入社群，潜移默化地说服“铁齿”的村民答应集体售地。阿迪昧着良心答应，因为他得知Mojo是被SP村民掳走的。

他去了SP，接下来的情节很好猜；直到一个转折，他带着Mojo离开，在村口发现SP的牌子，掉了一些字母；他尝试把字母安装回去——这是他最后能为SP做的。这时，村中老者现身，说：“你偷了我们的牛。”然后话锋一转：“其实，我该道歉。是我们偷了你的牛。”什么哑谜？

还原为牛、净土、人

拜张吉安的《南巫》《地母》（都以他的家乡吉打、泰国边境为背景；碰巧后者也有失牛、找牛情节）所赐，马来西亚的边陲电影开始进入观众的视野。当然，虽然同样出自华裔导演（林秀敏）之手，《爱》走的路线完全不同，边陲的意涵也大异。

在《爱》里，如果Moo Magic是商人疯狂扩张事业版图，并入侵吾土吾民的纯朴乡情的隐喻（尤其电影设定此连锁公园被统一包装成欧洲风格农场，尽管有旅游票房，但跟咱们的蕉风椰影相差甚远），那玻璃市这个比吉打还要边陲的小州，或许就隐喻着（相对于马国心脏地带的雪隆区域——Moo Magic的总部、阿迪和Mojo的农场所在）“最后的净土”。

当Mojo从牛变成商品时，被掳去SP，让它的主人、家人阿迪也走进那一片净土，让牛还原为牛，还原为净土上的生灵；从商业喧嚣走进纯朴的阿迪其人，也还原为人。这或许是Mojo的第三重意义。阿迪本想帮拿督“偷走”村民的“那片”扎根吾土的之牛，最终反被村民“偷走”了他心中的“那个”算计之牛。原来，村民的绝世好牛是那片净土。

Mojo，究竟是“我的、他们的，还是我们的”？三重意义的Mojo，最终指向的并不只是失踪本身，而是不同主体对同一对象的占有、诠释、争夺、珍视与放下。

《爱牛失踪了》目前在嘉华院线公映。