（北京讯）中国第38届大众电影百花奖颁奖典礼8月10日晚上在北京登场，25岁男星易烊千玺凭电影《小小的我》首度拿下最佳男主角奖，成为最年轻的金鸡、百花双料影帝，再创演艺生涯新纪录；动画电影《哪吒之魔童闹海》则以54票拿下最佳影片奖。

易烊千玺于2025年11月凭借《小小的我》获颁第38届中国电影金鸡奖最佳男主角奖。他接受《新浪娱乐》访问时回应“最年轻的金鸡百花双料影帝”，说道：“有好戏演，有好角色给我刺激刺激，就挺幸福的。”被问及想给自己打多少分？他说“应该比较高分”，“因为自己知道这里面的起起落落、为自己骄傲和崩溃的时刻。”

易烊千玺获奖后与梁家辉拥抱。被问及前辈是否有给过他哪些忠告，易烊千玺透露，两人之前曾在后台聊过，“家辉哥大概的意思是说，要保护好自己，让演员的职业生涯能更长久。他还说希望能看到我的演唱会现场。”

本届最佳影片奖竞争激烈，《哪吒之魔童闹海》击败其他入围作品夺奖，《惊蛰无声》则以28票获得优秀影片奖。最佳导演奖由大鹏以《长安的荔枝》拿下，最佳编剧奖则由许渌洋、张珂、申奥以《南京照相馆》共同获奖；该片演员王骁也抱走最佳男配角奖。

影后由香港女星卫诗雅以《破·地狱》中的郭文玥一角获奖，她在颁奖典礼前意外受伤，仍带伤出席并顺利领奖；最佳女配角奖则由萨日娜凭《抓娃娃》拿下。最佳新人奖颁给首次跨足电影圈的越剧演员陈丽君，她凭《镖人：风起大漠》获得肯定。

王宝强0票引热议

王宝强获得0票引发网民热议。（取自王宝强工作室微博）

百花奖1962年创办以来一直强调“大众属性”，通过征文比赛、知识竞赛、短片征集等形式，从全国范围内选拔出101位、平均年龄35岁观众评委进行投票。

据报道，本届影帝方面，易烊千玺以48票斩获奖项，梁家辉获43票，其余提名者票数悬殊极大——朱一龙7票、成龙2票、刘昊然1票，王宝强则获得0票。

凭《唐探1900》入围的王宝强，所主演及导演的电影累计票房已超过220亿元人民币（约41亿新元），是中国影史首位票房破200亿的80后男主演。《唐探1900》这部片拿下36亿（约6亿新元）票房，这样的市场号召力与奖项上的“0票认可”形成了极端反差，让网民不满，指“该奖根本羞辱喜剧演员”。

第38届大众电影百花奖获奖名单：

最佳影片奖：《哪吒之魔童闹海》

优秀影片奖：《惊蛰无声》

最佳导演奖：大鹏《长安的荔枝》

最佳编剧奖：许渌洋、张珂、申奥《南京照相馆》

最佳男主角奖：易烊千玺 《小小的我》

最佳女主角奖：卫诗雅《破·地狱》

最佳男配角奖：王骁 《南京照相馆》

最佳女配角奖：萨日娜《抓娃娃》

最佳新人奖：陈丽君《镖人：风起大漠》