（洛杉矶讯）好莱坞男星Brad Pitt（布莱德毕特）近期为宣传新片《野兽之心》（暂译，Heart of the Beast）接受杂志“Esquire”专访。曾凭《从前，有个好莱坞》（Once Upon A Time In Hollywood）

斩获奥斯卡奖最佳男配角的他，在专访中聊到，世界杯球星和色情片的演员演技太烂，这也是他不看色情片的原因。

Pitt（白衣戴帽者）日前在洛杉矶观看世界杯球赛。（路透社）

Pitt在访谈中直言：“我真想开一堂假摔课，因为这些家伙（球员）演得太烂，是我见过最烂的演技之一。我知道引诱对方犯规是比赛战术的一环，但老天，他们真的需要好好补习一下。”他更毫不避忌，直接点名要从巴西足球巨星内马尔（Neymar）开始教起，

他说：“虽然他（内马尔）在球场上的英姿有如跳芭蕾般优美，但我的天啊，他真的需要好好学学假摔。”

访谈过程中他形容：“这就像某些虽然大家都能接受、但其实没人喜欢的事情，又譬如40年代的演戏方式，女演员都会浮夸地晕倒那般。”在这段搞笑的爆料中，Pitt直呼：“烂演技真的会让我抓狂，这也是为什么色情片我是完全看不下去的。”