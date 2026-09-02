巫启贤出道四十余年，保持“三不”的生活习惯：不熬夜、不抽烟、不应酬。平时照顾家庭、去教会和打高尔夫，以最松弛的态度面对生活。他对待孩子的教育也是“完全放手”，让她们决定自己的道路。

巫启贤接受《联合早报》访问时透露，大女儿巫咏欢过去一年都在美国的伯克利音乐学院进修，因此最近比较少有自己的创作或公开消息。巫启贤2027年1月3日将在新加坡开唱，他透露，演唱会嘉宾计划邀请女儿演出，“我女儿已经很久没有在我的演唱会中表演，她今年8月已回来，所以我希望她能来参与演出。”

巫咏欢到伯克利音乐学院进修。（取自巫咏欢IG）

巫咏欢从小受到音乐熏陶，7岁开始学钢琴，13岁就拿着吉他创作，15岁登上巫启贤演唱会的舞台演出，2021年正式出道后，也曾经在2023年担任新加坡演唱会的嘉宾。巫咏欢今年5月正式从伯克利毕业，被问到她是否已经决定要走音乐路，他说：“我也不知道，我没有问她。我跟她说，你想做什么就做什么。”至于女儿会不会向他请教音乐上的建议，他笑说：“不会，她很独立，很有自己的想法。”

回马国办护照连吃七天

巫启贤这两年在世界各地巡回演出，他透露，从前年开始到现在，已经唱了70场左右，一直维持在这样的工作强度里。巫启贤也多次担任好友张清芳演唱会嘉宾，他说：“张清芳是我很好的朋友，其实她已经隐退很久，最近这一两年才又出来演出。她主要是为了募款，想要创立一个长照中心，照顾老人和病人。现在她所有演出的收入，全部都会捐出来给这个长照中心。这次她来新加坡，也特别请我过来帮忙。”

巫启贤4月在台北担任慈善演出嘉宾时，被张清芳现场爆料巫启贤缺席彩排，原因是他竟然丢失了护照。巫启贤笑说，护照是先前在中国大陆演出时不见的，“我想了好多天，也不知道掉在哪里，什么时候掉的，它就这样很离奇地消失了。”

不过因为护照丢失，他必须飞回马来西亚重新申请护照。原本是一件令人焦头烂额的琐碎事，却让巫启贤有时间休息，“我反而多了七天的假期，就像人生意外的收获。我每次去吉隆坡都是匆匆忙忙，两三天就走。这次去就花了一个星期申请护照，所以有七天的空档。在吉隆坡吃了很多我一直想吃又吃不到的东西，我都亲自去吃了，连吃了七天。”

演唱会带来出道早期歌曲

巫启贤将这次巡演命名为“一起走过40的日子”，他解释：“这个‘40’其实是留给大家去想象的，因为它不只是我的40年，而是大家过去这40年在新加坡共同走过的人生经历。”

既然是和歌迷们一起走过的40年，觉得台下歌迷最大的变化是什么？他笑说：“他们没什么变化，我们只是变老了。我觉得新加坡歌迷彼此的关系，像老朋友也像家人。所以我每次回来，就好像跟老朋友、家人相聚。大家现在也没有把我当成什么巨星来看，不管我唱到什么时候，我就是他们口中的‘老巫’‘巫启贤’。”

巫启贤认为新加坡的歌迷彼此的关系像老朋友和家人。（龙国雄摄）

自己又有什么变化呢？他说：“不知道。我今天上了几个节目，他们都说我没什么变。也许最大的改变是，我现在比较放松了。以前是在学习怎么表演，怎么立足歌坛。经过了这个过程之后，现在整个人是比较松弛和舒服的状态。”

这次演出，巫启贤将从新谣时期的作品唱起，并带来飞鹰时期早期的歌曲。他透露：“因为这些歌我比较少唱，所以这次演唱会会把比较多的比重放在这些歌曲上。”

《联合早报》和UFM100.3是演唱会的指定宣传媒体。

▲ 巫启贤“一起走过40的日子”演唱会

日期：2027年1月3日（星期日）晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$218、$188、 $158、$138、$108、$88（未含手续费）

购票网站：bookmyshow.sg、Fantopia.io