（香港讯）“歌神”许冠杰星期天（9月6日）迎来78岁生日，向来重视家庭的“歌神”许冠杰，今年生日选择与小儿子许怀谷一家及太太Rebecca简单聚餐庆祝。虽然大儿子许怀欣一家未能到场，但三代同堂齐切蛋糕的画面依旧温馨满溢。

从许怀谷在IG分享的照片可见，寿星公许冠杰坐在正中间，身穿一件布满星星、月亮及太阳图案的深色短袖衬衫，头戴标志性的棒球帽，穿搭尽显年轻与活力。虽然只是一顿简单的晚餐，但有太太、儿子、儿媳以及一对孙子孙女陪伴在侧，许冠杰全程笑逐颜开，看上去完全不像已经78岁。

除了分享温馨的三代同堂大合照，许怀谷也上传了一张父子俩昔日的珍贵合影，并用英文撰文为父亲贺寿，无意中透露了许冠杰私底下幽默感十足的一面。

许怀谷写道：“爸爸，小时候你跟我说了很多次‘钱不会在树上生出来’（money doesn’t grow on trees）。然后在我17岁生日那年，你竟然送了一棵‘生’满钱的树给我……你的幽默感真的一点都没变。你甚至比我更加健康！今晚的生日饭和蛋糕真的很棒。”字里行间流露出满满的父子情。

许怀谷（左）分享父亲多年前曾送他一颗摇钱树！（取自艺人IG）

实际上，每年的9月对许氏家族来说都具有特别的意义。除了许冠杰之外，大哥许冠文及大儿子许怀欣也都是在9月初生日。许氏家族一向情深意重，许冠文与许冠杰这对兄弟，早在70年代就凭借《双星报喜》《半斤八两》等经典神作开创了香港喜剧电影的先河。纵使岁月流逝，但家族成员们依然保持着紧密的纽带，经常聚首一堂，这份难能可贵的骨肉亲情绝对是娱乐圈的一段佳话。