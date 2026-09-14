玖噏秘笈

陈少宝专访黎彼得

黎彼得演唱新马师曾粤剧名曲

娱壹之黎彼得专访

灼见名家之黎彼得专访

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76岁资深香港演员、作词家、编剧黎彼得8月5日与世长辞，年轻一些的观众可能看过他在TVB演过的超过70部作品，包括情境喜剧《爱·回家之开心速递》；年纪稍大的可能看过他在多部周星驰电影如《鹿鼎记》等里的演绎。

对比他在影剧中多演市井小人物，他在词坛的地位可崇高多了，甚至可封“词神”美名。他的经典词作包括早期和许冠杰合作的不少歌曲，包括《半斤八两》《杯酒当歌》《财神到》《打雀英雄传》《浪子心声》《梨涡浅笑》《印象》《有酒今朝醉》等不胜枚举，还有写给梅艳芳的《将冰山劈开》、谭咏麟的《爱人·女神》、张国荣的“Monica”等，也都流行一时，网上有他的歌曲特辑可回味留念。

黎彼得写给许冠杰的脍炙人口歌词，以地道的广州话口语填写，相对乐坛主流的书面语，更显通俗亲切、生动有趣。不只抒情或励志的风格，不少更反映社会现状，讽刺时弊，获得“抵死”（绝妙传神）的美誉。歌曲中蕴含人生哲理的金句特别多，最多人传颂的有“命里有时终须有，命里无时莫强求”、“我哋（们）呢班（这群）打工仔，一生一世为钱币做奴隶”等。

那么当年他是怎么以司机的身份认识已走红的许冠杰并展开合作的呢？为什么歌曲大红后他却感叹只有名而无利呢？他接受网媒“灼见名家”专访时披露了内幕。

他接受“娱壹”专访时则透露7岁丧父，从未感受到父爱，长大后结束没有爱情的婚姻，独力抚养儿子，一生都在学怎么做好父亲角色。他也曾陷入两次人生低潮，且两度卖房脱身。

他在离开TVB后，就在网络开脱口秀节目《玖噏秘笈》（噏是粤语，念ap1或ngap1，华语念xī），从香港粗口文化谈到和许冠杰的恩怨传闻，与周润发的相处秘闻等。

此外，他也接受过香港前唱片公司高层、捧红王菲的音乐人陈少宝的网络频道访问。多才多艺的黎彼得还曾上TVB综艺《欢乐今宵》，演唱已故粤剧名伶新马师曾的名曲《万恶淫为首》。