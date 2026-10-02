2026年F1世界一级方程式新加坡大奖赛（Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026）10月9日至11日举行，风驰电掣就在转角处。聚光灯刺眼，铁护栏架起，游客涌入交通绕道，虽然最近一片“雾锁南洋”，但不阻F1季赛开跑。

新加坡F1夜间赛事一直为全球赛车迷津津乐道。（档案照）

新加坡夜间赛事，一向是世界各地赛车粉讨论的重点赛事之一。最主要是它极具戏剧张力——一场穿梭在繁华都市之中的夜间赛车，滨海湾金沙酒店、新加坡摩天观景轮以及灯光璀璨的滨海艺术中心共同构成了绝美的背景。自2008年首创F1夜战以来，它一直是这项赛事的标杆。

有赛车迷在网上讨论为什么新加坡大奖赛是F1车迷一生必去的赛事周末？以下几个独特之处让它脱颖而出：

1）这是一条货真价实的街道赛道。 赛道穿行于滨海湾一代的金融区之中，沿途经过许多地标，车迷们仅凭肉眼就能瞬间认出，而不仅仅是靠赛段计时数据来感知比赛进程。

2）对体能是极大的摧残。 高湿度、日落后依然挥之不去的热浪（加上现在的烟霾）和相对颠簸的城市路面，对车手来说是体能极限的严峻考验，意味着车手们整场比赛下来，体重可能瞬间暴跌多达三公斤。

3）全城共同狂欢。 在“新加坡大奖赛车季”（Grand Prix Season Singapore）的旗帜下，音乐会、周边活动、快闪店和赛后派对将狂欢整整10天。这是F1赛历上，唯一主办城市的精彩场外活动能够与赛道上的速度对决一同抢眼球的比赛。

林俊杰（右图）会在10月9日首日演出中亮相，Janet Jackson则在11日压轴场登上Padang舞台。（取自艺人IG）

大型表演：F1演唱会

新加坡F1夜间赛事日前官宣首波娱乐演出阵容，届时Padang舞台（政府大厦前草场）将迎来多组国际重量级歌手与乐团登台献唱。

赛事首日（10月9日）由金曲歌王林俊杰开唱；韩国天团防弹少年团（BTS）的师弟团Cortis，以及新西兰乐队Split Enz也将于同日登场。10日的舞台重点演出，则由瑞典流行天后Zara Larsson（莎拉拉尔森）与美国著名摇滚乐团Goo Goo Dolls（咕咕娃娃）包办。11日压轴场则是美国乐坛两大天后Lana Del Rey（拉娜德芮）和Janet Jackson（珍娜杰逊）撑起一片天。

欲知购票及更多详情，可浏览https://singaporegp.sg/en/entertainment/2026-entertainment-line-up

赛车论坛：The FQ Lounge

The FQ Lounge是女子单座方程式锦标赛（F1 Academy）与媒体和体验品牌 The Female Quotient (The FQ) 呈现的一场别开生面的论坛。

这个论坛汇聚了来自全球体育、媒体、企业金融和品牌战略等领域的高管。它旨提供一个互动平台，消除性别差距，深入讨论如何提升女性在赛车运动中的地位，并探讨有品牌和营销的现况与未来走向。

日期：10月4日（报名已截止）

地点：乌节泛太平洋酒店（Pan Pacific Orchard）11楼

时间：早上11am至下午2pm

民众俱乐部免费看赛车：吉丰民众俱乐部

F1赛车走近邻里！位于蔡厝港的吉丰民政俱乐部（Keat Hong Community Club）将在10月11日当天举行F1主题活动，现场不仅有F1模拟赛车，还设有零食摊位。晚上8时以后将在俱乐部礼堂放映F1决赛赛事直播，大家可以穿拖鞋短裤和左邻右舍一起感受F1大奖赛的狂欢与激情！

F1直播赛事免费，可扫描二维码登记换票，每户家庭只限4张门票。（取自吉丰民政俱乐部脸书）

日期：2026年10月11日（星期日）

时间：下午6pm周边活动；晚上8pm现场直播

地点：吉丰民众俱乐部礼堂（Keat Hong CC Auditorium）

费用/门票：免费（每户家庭最多限领四张门票，需扫活动二维码进行登记）

赛车纪录片：“F1：The Academy”、“Drive To Survive”

想预先在F1赛事开跑前为肾上腺素“充值”的车迷和观众，可以上串流平台Netflix观赏两部F1赛车相关的纪录片。

以女子“赛车为主轴的纪录片“F1：The Academy”，在Netflix播映。（互联网）

《F1 Academy：全女子赛车学院》（F1: The Academy）记录来自全女队F1 Academy 各车队的15名年轻女车手，如何在残酷赛场上突破性别框架的奋斗历程。

《一级方程式：极速求生》（Drive To Survive）是一部由Netflix和一级方程式联合制作出品的八集体育纪录片，记录车手和比赛内外的种种，聚焦中型车队之间的激烈竞争以及车手们在赛季中的变化和表现，目前已经播映第8季。