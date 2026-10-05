（香港讯）81岁的资深艺人李家鼎（鼎爷）近日获邀做客YouTube灵异访谈频道《香港象神金殿—灵异灵医》，在节目中大谈多年来遇过的数段灵异怪事。他除了披露已故前妻施明拥有阴阳眼的特异体质外，更自爆母亲离世后曾遭厉鬼化身至亲企图吸取阳气，过程惊心动魄。

不过，这些都纯属李家鼎的个人经历，鬼神之说，信不信由你。

李家鼎（左）透露施明生前在TVB旧电视城的女厕惊内见红衣女鬼。（互联网）

李家鼎揭施明拥阴阳眼

李家鼎在节目中透露，前妻施明生前天生拥有阴阳眼。他回忆二人当年谈恋爱时，曾一同在广播道牵手散步，期间施明突然拍拍他并叮嘱：“阿鼎，过马路小心点，不要撞到人。”当时李家鼎大感疑惑，心想整条街明明只有他们两人，遂笑骂对方“神经病”。岂料回到家中，施明的爱犬突于花园内疯狂吠叫并来回追逐，似乎正在追赶看不见的“好兄弟”，令他不得不信邪。

施明旧电视城女厕见红衣女鬼梳头

此外，鼎爷也提到施明昔日在电视城开工时的惊悚经历。当时施明在无线TVB旧址如厕后，竟脸色发青、嘴唇发白，极度惊恐地冲出洗手间。原来她在镜子前惊见一名身穿红裙的女鬼正在梳头。据悉，该名女子当年因与男友争执后在该处上吊身亡，因怨怨念太深，多年来一直留在现场，多位师傅都未能成功超度。

李家鼎受访时大聊撞鬼经历。（互联网）

母丧回魂夜溪钱离奇自燃

谈到至亲离世，李家鼎透露母亲于1988年离逝。传统习俗有逝者“回魂”一说，而当晚恰巧是鼎爷的农历生日。为免生辰与回魂相冲，鼎爷整夜独自守在楼下街头没有回家。隔天清晨返家后，鼎爷惊见神奇一幕：门口地面干干净净，完全没有烛火痕迹，而摆放在不远处，未曾接触任何火种的两叠溪钱（阴间买路钱），居然凭空自燃焚化。

梦中见厉鬼幻化亡母样子

不料数日之后，李家鼎于睡梦中遇上惊险梦魇。他回忆当时梦见母亲站在远处，身穿生前亲手缝制的服饰，神情显得相当哀伤。正当鼎爷心中纳闷，思考母亲是否仍有未了心愿时，对方竟步步逼近，面容突变，化身成一名面目狰狞的男子露出两只獠牙，张牙舞爪欲扑前咬人。鼎爷在危急关头猛然惊醒，当机立断狂诵“六字大明咒”，厉鬼才节节后退，最终烟消云散。

事后师傅向鼎爷解释，当时他因遭遇母丧悲痛万分，导致自身气场与阳气低，才给了外界的孤魂野鬼有机可乘，企图趁虚而入吸取阳气，所幸鼎爷意志坚定且念咒，才得以化险为夷。