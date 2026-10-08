（北京讯）中国演员王星被卖猪仔的经历拍成纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，当中披露他尝试用钱换一条生路，不料诈骗集团“要人不要钱”，令他感到绝望。

王星2025年初因虚假的拍戏通告而落入诈骗陷阱，引发跨国救援行动，轰动国际。他于2024年底在微信看到自称副导演的“颜十六”发布拍摄《缉毒女警》的通告，被日薪2500元人民币（约480新元）并包办机票住宿的条件吸引，2025年1月飞抵曼谷。

不料，王星一下机即遭挟持押往泰缅边境。机警的他马上向女友嘉嘉发送事前约定的求救暗号“猫喂了没有”。女友接获求救短信，第一时间报警并发动全网求助。

王星（左）被拐骗到电诈园区后，向女友嘉嘉发出求救暗号后得救。（取自王星微博）

办案警察在纪录片中透露，王星被偷渡到缅甸妙瓦底（Myawaddy），最缺的是人，而不是钱”，后，历经阿波罗、环亚及凯旋等园区，四天遭转卖三次。涉案的贩卖人口集团将人口明码标价，单人贩售价格介于10万至20万元人民币（约1万9000至3万8000新元），定价取决于学历与打字速度。

王星曾试图自救，协商自费赎身，却遭对方嚣张狠呛：“在妙瓦底，最缺的是人，而不是钱！”

所幸在国际执法合作下，中国、泰国与缅甸警方携手成功将王星营救回中国，并循线查获跨国犯罪集团，揭发“假通告、真拐卖”的新型态电诈犯罪。据纪录片揭露，“颜十六”是主犯颜某磊，他曾是一名跑龙套的演员，对于影视招募流程极为熟悉。

据报道，这个人口贩卖集团的主犯已落网，共17名成员也依法被起诉。

在纪录片释出后，王星7日晚上在微博发文，感谢执法机关的不懈努力。他写道：“纵使那段经历充满着磨难和煎熬，可让那片法律真空地带被大众看见，最后能换来更多人的平安，那这份磨难，何尝不是另一种意义上的成全。”