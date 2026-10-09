韩国女团TWICE台湾成员周子瑜（Tzuyu）于星期四（10月8日）出席威廉斯车队（Atlassian Williams F1 Team）在新加坡滨海广场（Marina Square）举办的活动后，9日上午11时现身与车队、人气日本动画《胆大党》（Dan Da Dan）跨界联名合作记者会。她将为此次合作献唱全新官方主题曲，把F1赛车、动漫与流行音乐完美串联在一起。据悉，这首歌曲预计将于2027年上半年发行。

在记者会上，周子瑜谈到此次合作契机时表示，这次汇集了F1、动漫和音乐，是一次跨领域的独特融合，“它们共同传递的是一种兼具创造力、热情与勇气的精神，这些价值观正是我相信并热爱的。”她坦言，作为一名歌手，自己喜欢尝试全新的挑战，并探索更多令人兴奋且富有创意的项目，这不仅能为粉丝带来惊喜，也能为自己激发源源不断的灵感。

周子瑜之后接受《联合早报》专访时透露，这次的跨界合作从今年1月初便开始洽谈：“我很开心他们邀请我参与，这次的跨界合作真的是我以前从未想过的……（合作）一直谈到现在终于来到新加坡，可以来看这个赛事，我非常期待。”

谈到8日出席活动前后，是否有到处逛逛或品尝美食，她坦言目前还没时间四处走走，不过已经在酒店里品尝了叻沙。她也充满期待地说：“我非常喜欢吃辣椒螃蟹，但还没有吃到。在离开新加坡之前，我一定要去尝尝！”

提起她将两只爱犬分别取名为“Kaya”（咖椰）和“Butter”（牛油），是否因为对新加坡的咖椰牛油吐司情有独钟时，她笑着承认：“是的！我今天早上就吃了咖椰牛油吐司。不知道为什么，我总觉得两只狗狗非常适合这两个名字，kaya butter在一起刚好是一个套餐，所以就这么取名了。”

周子瑜过去曾多次入选美国网站TC Candler“全球百大最美脸孔”评选，甚至曾摘得桂冠。在镁光灯聚集、时刻伴随高光的娱乐圈，许多女艺人难免会面临容貌焦虑的压力。面对外界给予的“美貌”光环，她感谢大家对于自己外貌所给予的一些评价，并淡笑说：“不管在什么时候，我个人还是非常喜欢听到这种称赞！”

至于容貌焦虑，她表示，在某种程度上无论男女都可能会遇到这种困扰，关键在于自己如何看待自己：“我希望大家都能接受自己的外貌，知道在自己眼里，自己就是最漂亮、最帅的就好了。”

谈到容貌焦虑时，周子瑜表示，在某种程度上无论男女都可能会遇到这种困扰，关键在于自己如何看待自己。（吴先邦摄）

出道11年 感谢TWICE成员和粉丝一路陪伴

周子瑜已出道11年，回首一路走来的时光，她由衷地感谢TWICE的其他成员和粉丝们一直以来的陪伴。“因为有他们，我学到了很多。这一路上经历了许多有趣的事，大家一起难过、一起开心，这是一段非常棒的回忆。”谈到自己历经的最大蜕变，她觉得是2024年推出首张个人迷你专辑“abouTZU”的时候。

被问到未来在个人音乐道路上，是否会想要尝试更多的词曲创作或不同的曲风，她回说：“是的，我一直都很想尝试不同的风格，带给粉丝一些惊喜，同时也希望能从中学习到不一样的东​​西。所以大家敬请期待！”

期待跨界挑战动作戏

在娱乐圈，不少歌手跨界成为演员后都交出了亮眼的成绩单。周子瑜也坦言，未来如果有机会，自己也想尝试演戏。至于想要挑战什么样的角色，她告诉记者：“其实我还蛮好奇（自己）演武打戏或动作类型会如何？（想成为武打女星？）有想象过。”

谈及接下来的工作安排，她表示虽然目前还不便透露太多，但一直都有在积极准备，“希望大家能够持续关注！”