一年一度的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛于星期五（10月9日）正式拉开序幕。连日来不少海外艺人陆续抵达狮城，继韩国女团TWICE成员周子瑜、韩团Stray Kids成员Felix（李龙馥）等之后，10日抵新的还包括中国当红小生龚俊、韩女团IVE成员张员瑛（Wonyoung），以及韩星李瑞镇（Lee Seo-jin）和河智苑（Ha Ji-won）等；美国真人秀女星Kim Kardashian（金卡戴珊）更是搭乘私人专机抵达狮城。

龚俊近来正在拍摄古装悬疑剧《豹隐南山》，他被拍到于星期五（10月9日）收工，数小时后现身上海浦东机场出发来新。龚俊于10日一早飞抵新加坡，有网民在抵境处拍到他下飞机时戴着耳机、鸭舌帽和口罩，在工作人员陪同下乘坐接驳车，同时不忘向粉丝挥手致意。有趣的是，登机口处有一名女生举牌迎接，上面写着“龚俊最可爱”。身为路易威登品牌大使的龚俊一身该品牌行头，据悉他此次来新正是以品牌大使身份，受邀参加在狮城举行的F1活动。

数十名粉丝10日一早带着应援横幅，以及印有龚俊名字的旗帜到机场接机。有粉丝在社媒表示，龚俊走贵宾通道离开机场，本以为接不到他，“但是他知道外面有‘俊味仙’（粉丝昵称）在等着他，所以特地走出来接了‘俊味仙’的花，还跟大家挥手了。”

根据粉丝拍摄的视频显示，龚俊步出机场后驻足向粉丝挥手，“乖乖等收花”，工作人员则前去接过粉丝准备的花束，接着递交给龚俊。

河智苑、李瑞镇现身狮城 时隔23年节目中“合体”

金光奎（左起）9日晚在IG分享一张与李瑞镇、河智苑在机舱内的合照。（取自艺人IG）

另一边厢，韩国艺人金光奎（Kim Kwang-kyu）于9日晚8时多在IG分享了一张与李瑞镇、河智苑在机舱内的合照。他还标记了韩国综艺节目《对于我来说过于刻薄的经纪人——秘书镇》（简称《秘书镇》，My Genie Secretary）、河智苑、新加坡航空及机上Wi-Fi等。

据悉，河智苑此次将以嘉宾身份参与《秘书镇》的新加坡录制，体验本地的F1赛事与系列活动。李瑞镇和金光奎也将配合节目，化身她的专属经纪人与助理。值得一提的是，这是河智苑与李瑞镇继2003年合作经典韩剧《茶母》后，时隔23年在节目中重聚。

Kim Kardashian（金卡戴珊，左）与F1车神Lewis Hamilton（哈密尔顿）月前刚公开认爱。（取自哈密尔顿IG）

至于卡戴珊，她月前刚公开认爱小五岁的F1车神Lewis Hamilton（哈密尔顿），10日早被爆乘搭私人飞机抵达新加坡，千里迢迢漂洋过海力挺情郎。其实，两人早在2014年就已相识，年初一同现身2026超级杯（Superbowl）时被视为恋情曝光的重要转捩点，引发全球粉丝热议。